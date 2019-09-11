مواطني عزبة الباجور يتقدمون بالشكر لقيادات إدارة قها التعليمية

التايم المصرية / وحيد العطار

وسط فارحة كبيرة من أهالي قرية عزبة الباجور التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية بمناسبة إفتتاح مدرسة عزبة الباجور للتعليم الأساسي في ظل قيادة حكيمة ونشيطة لإدارة قها التعليمية بقيادة الدكتورة وفاء طنطاوي مدير عام إدارة قها التعليمية والأستاذة عزة فتحي وكيل إدارة قها التعليمية

تقدم جموع مواطني قرية عزبة الباجور بخالص الشكر والتقدير للقيادات الواعية بإدارة قها التعليمية نظرا لما قدموه من جهودا عظيمة في تذليل كافة العقبات التي واجهت إفتتاح المدرسة هذا العام

جدير بالذكر أن مدرسة عزبة الباجور للتعليم الأساسي هي أول مدرسة يتم إنشائها بالقرية وقد حرصت الدكتورة وفاء طنطاوي مدير عام إدارة قها علي تذليل كافة العقبات التي واجهت إفتتاح المدرسة هذا العام والتي كان من أهمها توفير المعلمين للمدرسة والذي أكدت الدكتورة وفاء طنطاوي أنها ستوفر المعلمين للمدرسة ولن يك يكون ذلك عقبه أبدا في إفتتاح المدرسة حرصا علي مصلحة وحياة أبنائنا الطلبة بالقرية والذين كانو متفرقين في مدارس القري المجاورة

كما كانت المرافق من مياه وكهرباء عقبة كبيرة أخرى في إفتتاح المدرسة هذا العام ولكنه بفضل الله ومجهودات قيادات تعليمية نشيطة تم توصيل كافة المرافق للمدرسة

هذا وقد تقدم الأستاذ عبد الحكيم عامر مدير مدرسة عزبة الباجور للتعليم الأساسي بخالص الشكر والتقدير للقيادات الواعية بإدارة قها التعليمية بقيادة الدكتورة وفاء طنطاوي مدير عام الإدارة والأستاذة عزة فتحي وكيل الإدارة علي ما بذلوه من مجهودات عظيمة من أجل إفتتاح المدرسة هذا العام

هذا وقد إستقبلت مدرسة عزبة الباجور للتعليم الأساسي أبناء القرية من طلبة رياض الأطفال والصف الأول والثاني الإبتدائي اليوم في أول يوم دراسي لهم بالمدرسة هذا العام