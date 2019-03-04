مواطني قرية ترسا يتقدمون بالشكر لرئيس الوحدة المحلية بالقرية

تقدم العديد من مواطني قرية ترسا بالشكر والتقدير ل إيهاب مهدي رمضان رئيس الوحدة المحلية لقرية ترسا بمركز طوخ بمحافظة القليوبية

جاء ذلك لما يبذله إيهاب مهدي رئيس الوحدة المحلية بالقرية من مجهودات كبيرة في تطوير القرية

وقد أكد العديد من الأهالي أن إيهاب مهدي منذ توليه رئاسة الوحدة المحلية بالقرية قد أنجز العديد من الأعمال التي من شأنها إظهار القرية بمظهر جمالي

علي سبيل المثال

مداخل القرية من جهتي شبرا هارس وجهة مزلقان زكي

فمدخل القرية من جهة قرية شبرا هارس بعدما كان مكانا لتجمع القمامة ومصدر للعديد من الأمراض أصبح وبعد مواصلة العمل ليلا ونهار أصبح المدخل مزينا بالأعلام والزرع وشعار المحافظة ومبني يظهر جمال المكان

وها هو مدخل قرية ترسا من جهة مزلقان زكي ليشهد جهد متميز مشكورا من رئيس الوحدة إيهاب مهدي فبعدما كان مكانا لجلوس مرتادي القهوة للجلوس في هذا المكان ويسببون إزعاجا للسكان وكشف عورات منازلهم

تقدم العديد من الأهالي بالشكوي لرئيس الوحدة المحلية بالقرية إيهاب مهدي الذي إستجاب علي الفور وقام بإزالة كل التعديات علي أملاك الدولة وتنظيف المكان وبدء العمل الجاد المتواصل لتزيين مدخل القرية بشكل جمالي يبهر الجميع

هذا بالإضافة لحملات النظافة اليومية علي جميع الطرق والشوارع والقيام بحملات لمتايعة المحلات التجارية ومتابعة المؤسسات الحكومية التابعة للوحدة المحلية لقرية ترسا

وقد أكد الأهالي علي حسن إستقبال إيهاب مهدي رئيس الوحدة المحلية لهم والإستماع بعناية لمشاكلهم ومشاكل القرية والعمل الفوري علي حلها

حتي أطلقو عليه ( القائد الشجاع )