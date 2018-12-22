محافظات

مواطني قرية شبلنجة يستغيثون بمحافظ القليوبية آغيثونا يرحمكم الله

22 ديسمبر، 2018
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التايم المصرية / وحيد العطار

في ظل غياب تام للوحدة المحلية بقرية شبلنجة علي حد قول مواطني قرية شبلنجة آرسل العديد من آهالي القرية إستغاثة للتايم المصرية لإيصال إستغاثتهم لمحافظ القليوبية ونصها السيد الدكتور الوزير محافظ القليوبية نستغيث بسيادتكم من تراكم آكوام القمامة بشوارع قرية شبلنجة ومنطقة المنشية بجميع شوارعها مما يعرض حياتنا وحياة آطفالنا للخطر والإصابة بالآمراض علاوة علي تهالك معظم آعمدة الإنارة ونحن في فصل الشتاء وسقوط الآمطار وهو ما يجعلنا دائماً في خطر والوحدة المحلية بقرية شبلنجة غائبة تماماً كأن حياتنا لا قيمة لها لذا سيادة المحافظ آغيثونا وآنقذونا من الموت الذي يلحقنا كل لحظة .

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