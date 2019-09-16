مواطني قرية عزبة الباجور يستقبلون إيهاب مهدي بالشكر والتقدير

التايم المصرية / وحيد العطار

في لمحه جمالية تبين مدي الحب والترابط والتفاهم بين المواطنين والمسؤولين إستقبال مواطني قرية عزبة الباجور إيهاب مهدي رئيس الوحدة المحلية بقرية ترسا التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية بالحب والترحاب وقدمو له أسمي أيات الشكر والتقدير علي ما قدمه من خدمات لأبناء القرية وخاصة في سرعة إنهاء إجراءات توصيل المرافق من كهرباء ومياه والحرص علي أن تبدأ المدرسة بالعمل هذا العام

جاء ذلك خلال متابعة إيهاب مهدي لمدرسة عزبة الباجور للتعليم الأساسي حيث حرص أهالي القرية علي إستقبال إيهاب مهدي رئيس الوحدة المحلية بقرية ترسا وتعبيرهم عن شكرهم وتقديرهم له