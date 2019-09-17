مواطن يستغيث برئيس الجمهورية من نقابة المهندسين بالقليوبية

هذه شكوى وصلتنى من المواطن أسامة رباح على الدين من قليوب قليوبية

بخصوص إجراءت التصالح فى مخالفات البناء أنشرها كما وردتنى :

بخصوص قانون التصالح علي مخالفات البناء وقد تم تحديد سعر المتر مقابل التصالح بالقري ٧٥جنيه والتوابع ٥٠ جنيه ولكن فوجئنا من السير في إجراءات التصالح استيفاء الاوراق ومنها شهاده تحمل من مهندس استشاري معتمده من نقابة المهندسين وذهبنا سيادتكم لإحضار هذه الشهاده من نقابة المهندسين بمحافظة القليوبية ولكن فوجئنا ان الشهاده المطلوبه قد تم تحديد مبلغ ٥٠٠٠ مقابل الشهاده ائ ما يقرب من ثمن التصالح علي المخالفة واحيانآ هي أكثر من ثمن المخالفه وعلمنا وسمعنا أنه يتم إختيار المهندسين الإستشارين طبقآ لأهواء المسؤلين بنقابة المهندسين وانه لا يتم اعتماد أي شهاده من مهندس استشاري من قبل نقابة المهندسين بالقليوبيه إلا من اثنين مهندسين تم اختيارهم من قبل النقابة مما ذادنا شكآ في التلاعب بالمواطنين واحتكار اصدار الشهاده الإ من من قبل المهندسين المختارين من قبل النقابه وهذا لا يعني إلا أنه توجد مؤامره علي المواطن بين كلا من المهندسين الاستشارين وأعضاء النقابه المسؤلين عن اختيارهم حتي المنازل العشوائية والمقام بالطوب العشوائي طلبو ليها شهاده من استشاري ومعتمده من نقابة المهندسين فهذا يعقل وأي منطق ان يطالب صاحب المنزل العشوائي المقام بالطوب السويسي ان يحضر شهاده ثمنها خمسة الف وقيمة المصالحه لمنزل ١٠٠ متر خمسة الف برجاء من سيادتكم مراقبة ومراجعة هذا الأمر ومحاسبة المسؤلين عنه رفقا بالمواطن الكادح والذي عانا مرارة السجن والغرامه وليس لديه ثمن هذا الشهاده ووضع رسوم عادله لهذه الشهاده من قبل الدوله التي هي أملنا الأخير بعد الله في ضبط هذه التجاوزات من ضعاف النفوس ومستغلي حاجة الناس للتصالح وفقكم الله لما فيه الخير للعباد والبلاد