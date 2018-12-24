موافقة مجلس الوزراء على عدد من قرارات التخصيص لإقامة مشروعات نفع عام بالبحيرة

البحيرة : سعيد شتا

أعلن اللواء / هشام آمنه – محافظ البحيرة عن موافقة الدكتور / مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء على عدد من قرارات التخصيص لمساحات أراضى بمدن ومراكز المحافظة لإقامة مشروعات نفع عام عليها لخدمه أبناء المحافظة وذلك على النحو التالى :-

• الموافقة طبقاً للقرار رقم 2421لسنة 2018 علي تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة على مساحة 140 متر2 بقرية البريجات بمركز كوم حمادة بالمجان لصالح مديرية أمن البحيرة ( إدارة الحماية المدنية ) لإقامة وحدة إطفاء عليها

• الموافقة طبقاً للقرار رقم 2422 لسنة 2018م علي تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة على مساحة 4 قيراط تبرع أحد المواطنين بعزبة جويد بمركز شبراخيت لصالح مديرية التربية والتعليم بالمجان لتوسعة مدرسة جويد للتعليم الأساسي

. • الموافقة طبقا للقرار رقم 2423 لسنة 2018م علي تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة على مساحة 9 قيراط و 15 سهم بقرية نكلا العنب التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمجان لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها

•الموافقة طبقا للقرار رقم 2425 لسنة 2018م علي تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة على مساحة 5200 متر2 تقع بحوض قبر الخادم نمر1 قسم ثالث كوم قرطاس قرية المسين بمركز الدلنجات لصالح وزارة الداخلية بالمجان لإقامة وحدة مرور وتراخيص عليها

•الموافقة طبقاً للقرار رقم 2426 لسنة 2018م على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة على مساحة 400 متر2 بالقطعة رقم 30 حوض داير الناحية رقم 20 مشروع البرك 309 زمام الجمعية التعاونية بمركز الدلنجات لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالمجان لإقامة لوحة توزيع كهربائية عليها .

• الموافقة طبقاً للقرار رقم 2427 لسنة 2018م على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة على مساحة 5 أفدنة بخليج العويرى التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم الفرج بمركز أبو المطامير لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمجان لإقامة محطة معالجة صرف صحى عليها •الموافقة طبقا للقرار رقم 2428 لسنة 2018م على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة على مساحة 440 متر2 بحوض بحر فرين نمرة 5 قسم اول يكن زمام الجمعية التعاونية الزراعية بجوار مستشفى الدلنجات العام بمركز الدلنجات بالمجان لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة صرف صحى عليها

•الموافقة طبقاً للقرار رقم 2429 لسنه 2018م على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة على مساحة 19 قيراط تبرع أحد المواطنين الكائنة بمنطقة عزبة النصر بالوحدة المحلية لقرية احمد عرابي مركز 2 التابعة لمركز بدر جنوب التحرير لصالح مديرية التربية والتعليم بالمجان لإقامة مدرسة شبل الديب للتعليم الأساسي عليها .