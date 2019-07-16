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موجة حارة جديدة تضرب مصر.. وتصل ذروتها الأربعاء

16 يوليو، 2019
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كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم الثلاثاء تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف عبدالعال، أن ذروة الموجه الحارة التي تضرب معظم محافظات جمهورية مصر العربية، ستكون الأربعاء المقبل.

وتابع: “درجات الحرارة تصل في القاهرة اليوم الثلاثاء إلى 39 درجة ويوم الأربعاء 41، بينما تصل على شمال الصعيد لـ41، و45 الأربعاء المقبل، وتصل على جنوب الصعيد إلى 46 درجة.

وأشار عبدالعال، إلى أن الأيام المقبلة ستشهد اختفاء للشبورة الصباحية بسبب تراجع نسب الرطوبة والتي تصل لـ70% على القاهرة و50% على مدن الصعيد و80% على السواحل الشمالية.

ووجه عبدالعال عدة نصائح للمواطنين للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة، أهمها عدم التواجد في الأماكن المغلقة سيئة التهوية، وكثرة شرب المياه، وتجنب التعرض للشمس.

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