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موسى مصطفى موسى: اردوغان يهذي ويتجاوز ويسعي لزعامه الجماعه الارهابيه

20 يونيو، 2019
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أشاد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد والمرشح الرئاسى السابق بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسى من تجاوزات وهذيان اردوغان طوال خمسه سنوات كامله

• وأضاف ” موسى” أن تجاهل الرئيس السيسى لاردوغان هو اثقل وابلغ رد خلال هذه المده الطويله وفي مواجهه تجاوزات تتكرر دورياً علي مدار خمسه سنوات

• أكد ” موسى ” أن أردوغان يهذي مجدداً ويتجاوز في حق مصر والمصريين ويراوح هذه المره بين الاتهام والسب والتهديد ويؤكد بتصرفاته ومواقفه تلك كل مره علي شدة انتماؤه للتنظيم الدولي للاخوان الارهابيه
حيث يسعي جاهداً بتصريحاته تلك لارضاء اعضاء التنظيم كما يسعي لزعامه التنظيم الدولي

•اشار “موسى” الى ان اردوغان تناسى انه رئيس دوله نحترمها وشعب نقدره وراح يتصرف كنشط اخواني (غر ) وغير مسؤول و داعم للارهاب وليس كرئيس لدوله لها وزنها

•أضاف “موسى” ان اتهامات اردوغان واهيه وتصريحاته بعيده كل البعد عن السياسه وعن قواعد العلاقات الدوليه وثوابتها وهي تتراوح بين السب والتهديد والوعيد
ولاقيمه لها ولاوزن

• أكد “موسى” أن اردوغان يستهدف توظيف حادثه الوفاه الطبيعيه للمتهم محمد مرسى ليرضي التنظيم الاخواني في كل مكان ، هو يريد ان يكون خليفه المسلمين ،يظن انه سيتحول الي بطل قومي في نظر الجماعه
ويهذي طوال الوقت كي يعجب اعضاء التنظيم ويرضي زملاؤه في ذلك التنظيم الارهابي ،

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