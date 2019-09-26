موسى مصطفى موسى :

المتربصون يحاولون استغلال الظروف الاقتصاديه الصعبه من اجل هدم الدوله المصريه

• أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد ورئيس المكتب التنفيذي لتحالف الاحزاب المصرية ان التربص بالدوله المصريه وبنظام ثورة ٣٠ يونيه لايزال مستمراً وان المتآمرون لايملون من تكرار محاولاتهم ولا ييأسون من معاودتها مرات ومرات من اجل هدم الدوله المصريه وتفكيك الجيش المصري

وان مخطط اضعاف وتركيع مصر واسقاط الدوله ونشر الفوضي لايزال هدفهم الاكبر ،

• أضاف ” موسى ” أن اضعاف مصر سيسهل لهم تنفيذ كل مايريدون من أهداف بدايه بنقل الفلسطينين في غزه الي سيناء وحل مشكله اسرائيل الي الابد ، ومن توصيل مياه النيل الي اسرائيل ايضا ، ومن اعطاء تركيا غاز المتوسط وبتروله والغاء اتفاقيه ترسيم الحدود البحريه التي ابرمها الرئيس السيسي مع اليونان وقبرص ، ويمكنهم من عمل قواعد عسكريه لهم في مصر وفي البحر الاحمر ،

• كما أضاف ” موسى ” المتربصون يحاولون هذه المره استخدام وتوظيف الظروف الاقتصاديه الصعبه التي يمر بها المصريون نتيجه القرار المصيري الجريئ الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى والذي تأجل قرابة 40 عاماً كاملاً حتي اوشكنا علي الافلاس وهو تحرير سعر الصرف ، او مايطلق عليه صحفياً

” تعويم الجنيه” وهو مامكننا من معاودة بناء احتياطي نقدي يصل الي 45 مليار دولار وهو الخامس عربياً الان ،

• أشار المهندس موسي الي ان الاحتياطي كان قد هبط من 36 مليار دولار عام 2010 الي 14,5مليار دولار عام 2013 حيث كان يغطي أكثر من 8 أشهر واردات سلعية في 2010 ،

وفى 2013 تعرض هذا الاحتياطى للانهيار

واصبح يغطي أقل من 3 أشهر واردات سلعية،

إلا أنه فى العام 2017 عاود الصعود وسجل 36 مليار دولار تغطى 6 أشهر واردات سلعية،

وصولا إلى عام 2019 وصل الاحتياطى إلى 45 مليار دولار تغطى 9 أشهر واردات سلعية ونسعي الان الي التغطيه الكامله

• اكد ” موسي ” ان المصريين مروا بالتجربه كامله منذ العام ٢٠١١ وصاروا اكثرا وعياً وافشلوا المخطط واسقطوه في ثوره ٣٠ يونيه واستدعوا قائد الجيش وكلفوه وفوضوه ونزل القائد علي ارادتنا وانجز مالم يستطيع انجازه في ٥ سنوات فقط وهم يقظون لكل مايراد لهم ويحاك ضدهم بليل من قبل اجهزه المخابرات المعاديه والتنظيم الدولي للجماعه الارهابيه ،

•ونحن في حزب الغد نراهن علي حس المصريين الوطني وعلي وعيهم بمصالح وطنهم وهم افشلوا الدعوات الاخيره ايضا والتي حاولت استغلال وتوظيف الظروف الاقتصاديه الصعبه التي يمرون بها