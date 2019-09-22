موسى مصطفى موسى: فشلت الحمله الاعلاميه الضاريه والشعب المصري حسم الامر

1موسى مصطفى موسى:

فشلت الحمله الاعلاميه الضاريه والشعب المصري حسم الامر

كتب السيد يوسف

أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد ورئيس المكتب التنفيذي لتحالف الاحزاب المصريه أن الهجمه الشرسه والحمله القذره وتحالف الاشرار فشل في مخططه اللعين واخفق في الايقاع بالشعب المصري

في الفخ الذي نصبوه له

• أضاف ” موسى ” أنه

رغم شهر كامل من الشحن الخارجي والداخلي منأقوى تحالف لقوى الشر في تاريخ الاعلام والسوشيال ميديا ورغم ذلك السيل الجارف من الشائعات الممجوجه

والمحاولات الخبيثه والقذره والدنيئه لاستغلال ظروف اقتصادية ومعيشية ضاغطة وصعبه يتحملها المصريون من اجل الاصلاح الاقتصادي

الا ان الدولة المصريه بأجهزتها الرصينه المحترفه اصرت وفي نفس اليوم علي تنظيم أكبر مباراة جماهيرية… بحضور آلاف الجماهير بالمدرجات … وملايين بالنوادي والكافيهات والساحات العامة ، كما اصر الرئيس علي السفر خارج البلاد لحضور اجتماعات الأمم المتحدة ، كما اصرار الرئيس قبل مغادرته علي سحب قوات الأمن من الميادين مستعينة بالتأمينات اليومية العادية…!!!

• أضاف ” موسى ” أن كل هذا وغيره يعني اننا أمام دولة لديها معرفه شديده بشعبها ووعيه وهي تراهن بشده علي ذلك ولديها ثقة مفرطه في نفسها وفي قدراتها ورئيس لديه ثقه كبيره ومفرطه ايضا فيما انجز وقدم لوطنه ولشعبه وغير متمسك بسلطه او جاه

• أشار ” موسى ” قائلاً نحن أمام أجهزة أمنية ومخابراتية عاليه الكفاءه

ونحن ايضا أمام قيادة تراهن مجدداً على وعى الشعب وقد ربحت الرهان كالعادة ، وامام شعب مدرك واعي لمصالحه ويقظ لما يحاك له وهو الذي حسم الامور وفوت الفرصه علي قوي الشر واطاح بمخططاتها وقرر عدم النزول وعدم الاستجابه للترهات ودعوات الهدم