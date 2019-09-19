موسى مصطفي موسى:

بيان حزب الكرامه فارغ ويدعم الهجمه الحاليه علي الجيش والرئيس !!

• قال المهندس موسى مصطفي موسى رئيس حزب الغد ورئيس المكتب التنفيذي لتحالف الاحزاب المصريه الذي يضم ٤٠ حزباً سياسياً أنه خرج علينا حزب الكرامه( احد الاحزاب الناصريه) اليوم ببيان غريب في عباراته ومريب في توقيته

• اكد ” موسى ” ان البيان وصف كل مايحدث من انجازات علي الارض في شتي المجالات وكل الجهود التي تبذل من اجل اعاده البناء والتنميه وكل الاصلاحات التي تمت

بأنه ( مشهد عبثي )

لا يسمح بأي (مسار عاقل) ويعيد انتاج الارهاب من جديد ولا يستطيعون هم كحزب المشاركه الوطنيه فيه ولايسمح لهم ضميرهم الوطني بالعمل ضمنه !!

• كما جاء بالبيان عبارات

عجيبه وغريبه تتحدث عن عجزهم كحزب عن دفع (المخاطر ) عن الشعب المصري دون ان يحدد البيان طبيعه تلك المخاطر التي يدعونها في بيانهم !!

• وبناءاً علي ماسبق من ادعاءات واهيه وهلاميه وغير محدده يهدد حزب الكرامه بتجميد النشاط الحزبي الذي لانسمع عنه اصلاً والذي لانري له اثراً في حياتنا النيابيه او الحزبيه ولا يعرف عنه الشارع السياسي او الشعبي اي شئ!!

• أضاف المهندس ” موسى ” انه وبعيداً عن ماجاء في البيان من ترهات وكلام مرسل واتهامات فارغه لااساس لها وتهديدات لاتجوز ولا تليق ، فإن خروج ذلك البيان في هذا التوقيت “المريب” الذي تتعرض فيه الدوله المصريه والجيش المصري ورئيس مصر الي هجمه مخابراتيه معاديه تستهدف الامن القومي المصري فإن هذا يكشف بجلاء عن رغبه اكيده في مساندة المخططات التي تستهدف الايقاع بنظام ثوره ٣٠ يونيه وعن حس غير وطني يرغب في مسانده الخونه والمأجورين الذين يستهدفون الوطن في هذه الظروف الصعبه

• وكنا نربئ بحزب الكرامه ان ينزلق هذا المنزلق الخطير وان يضع نفسه موضع الشبهات وان يصدر هذا البيان في هذا التوقيت بالذات والذي تحوم حوله العديد من علامات الاستفهام ، وان يساند المأجورين ويدعم اعداء الوطن !!