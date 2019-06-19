موسى مصطفي موسى يشيد ببيان الخارجية السعودية ويثني علي موقف المملكه من جماعة الإخوان الارهابيه

اشاد المهندس موسى مصطفي موسى رئيس حزب الغد والمرشح الرئاسي السابق في بيان صدر اليوم عن حزب الغد بالموقف المحترم والمقدر والتاريخي للشقيقه المملكه العربيه السعوديه من تنظيم الاخوان الدولي الإرهابي ،

•كما اشاد “موسى ” ببيان الخارجيه السعوديه الذي صدر اليوم والذي اكدت فيه الخارجيه السعوديه علي ان تلك الجماعه وتنظيمها يضر بالإسلام ويقوض الاستقرار

بالعالم العربي كله

وإن الجماعة هي “أصل الإرهاب في العالم ولا تمثل الإسلام وتضر باستقرار المجتمعات”، و أن الجماعة تعتمد العنف لتحقق مكاسب سياسية، وتدعي كذبا أنها تمثل الإسلام المعتدل، وعملت على بناء تنظيمات تنفذ الإرهاب .وانها تحرف تفسيرات النصوص، وانها هي من ابتدعت فكرة الحاكمية، كما أنها تعاونت مع نظام الخميني المتطرف في إيران وان هناك جماعات نشأت من الإخوان المسلمين وهي داعش، والنصرة، والقاعدة”.

• اشاد موسى بتطرق البيان السعودي إلى ما يسمى بـ”النظرية الإخوانية”، والتي تختصر في ان الجماعة تؤمن بالوصول إلى الحكم عبر اتباعها تنفيذ كل السبل المشروعة وغير المشروعة، وتبيح العمليات الانتحارية وتنفذ اغتيالات بكل من يعارض فكرها ، وتؤمن بالعمل السري وزرع العناصر المستترة او مايعرف ( بالخلايا النائمه ) ، إضافة إلى التعاون وتبادل المعلوماتي بين الأتباع والمنضمين من خلال تنظيم دولي يجمعهم

جميعاً

• اكد المهندس موسى ان الموقف السعودي له وزنه في المنطقه وعلي الساحه الدوليه ، وان البيان السعودي صدر في وقته واوانه تمامًا ، وهو بيان تاريخي موجع للتنظيم الارهابي من دوله كبري بوزن المملكه

• اضاف موسى ان الشراكه الاستراتيجيه المصريه السعوديه الاماراتيه في هذه الظروف هي طوق النجاه للمنطقه برمتها