مواطن يناشد رئيس الجمهورية التدخل لتسليمه شقته من اجل انقاذ حياته الصعبة

ارسل مواطن من الخانكة استغاثة ومناشدة الي وزير الاسكان يطالبه بالتدخل العاجل لتسليمه شقته المتعاقد عليها بسبب ظروفه الصعبة وكا هذا نصها بدون حذف او تعديل

..السيد رئيس الجمهورية برجاء التكرم من سيادتكم تجاه لجنة الإسكان مشروع عرب العريقات بالخانكة حيث أنني متعاقد مع البنك وكتابة العقد سنة ٢٠١٦ بالإضافة إلي التزامات الحياة من حيث الايجار والتزامات مصاريف المنزل بالإضافة لقسط الشقه لبنك مصر ثلاثة أعوام ومن خلال زيارتي للمشروع تم مقابلة المهندسة وفاء عبدالفتاح شرف والمهندسة منيرة سالم المكلفة بإدارة أعمال مديرية الإسكان ولم تعرف مدي ضيق الحياة ولا حاسة بظروف الناس وقمت بالتحدث معها ولم تأتي بأي حوار من الأمل بأستلام الشقة ومعرقلة بزمام الأمور وأن المشروع جاهز للاستلام وتم معاينة الجمهور بزيارة الشقه المتخصصة وجاهزة للمعايشة يا سيادة الرئيس نرجوا مساندة المسؤول بتسليم الشقة حفاظا علي بأستمرار اسرة برجاء المساندة المهندس أيمن خليفة رئيس لجنة تسليم ٥٩ عمارة لما فعله من إنجازات تجاه هذا المشروع ترجوا من سيادتكم الأهتمام بالشكوى نظرا لغلاء المعيشة مقدم لسيادتكم محمد عبدالله مندور ٠١١٥٣٧٣٤٤٤٦