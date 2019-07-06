ميسي يمهد الطريق أمام الفرعون للتتويج بالكرة الذهبية

بات النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي على رأس المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية “بالون دور” بعد وداع ليونيل ميسي والأرجنتين بطولة كوبا أمريكا 2019 عقب الخسارة من البرازيل.

وخرج منتخب الأرجنتنين من بطولة كوبا أمريكا بعد الخسارة من البرازيل بهدفين نظيفين، لذلك تؤكد تقارير صحفية إيطالية أن ميسي خرج من دائرة المنافسة على جائزة الكرة الذهبية السادسة في تاريخه ليُفسح الطريق لنجمنا المصري صلاح.

وقالت صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” أن ليونيل ميسي بات غير مرشحاً لجائزة الأفضل بعد خسارته لقب دوري أبطال أوروبا في دور نصف النهائي ومن الدور ذاته في كوبا أمريكا بجانب خسارة كأس ملك إسبانيا.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن محمد صلاح سيكون بالتأكيد ضمن قائمة المفضلين للحصول على جائزة بالون دور حال التتويجه بلقب كأس امم افريقيا