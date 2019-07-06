رياضةعاجل

ميسي يمهد الطريق أمام الفرعون للتتويج بالكرة الذهبية

6 يوليو، 2019
507 أقل من دقيقة

بات النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي على رأس المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية “بالون دور” بعد وداع ليونيل ميسي والأرجنتين بطولة كوبا أمريكا 2019 عقب الخسارة من البرازيل.

وخرج منتخب الأرجنتنين من بطولة كوبا أمريكا بعد الخسارة من البرازيل بهدفين نظيفين، لذلك تؤكد تقارير صحفية إيطالية أن ميسي خرج من دائرة المنافسة على جائزة الكرة الذهبية السادسة في تاريخه ليُفسح الطريق لنجمنا المصري صلاح.

وقالت صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” أن ليونيل ميسي بات غير مرشحاً لجائزة الأفضل بعد خسارته لقب دوري أبطال أوروبا في دور نصف النهائي ومن الدور ذاته في كوبا أمريكا بجانب خسارة كأس ملك إسبانيا.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن محمد صلاح سيكون بالتأكيد ضمن قائمة المفضلين للحصول على جائزة بالون دور حال التتويجه بلقب كأس امم افريقيا

وتتوقع صحيفة “لا جازيتا” أن صلاح سينافسه على الجائزة كلاً من؛ أليسون بيكر، حارس مرمى البرازيل وليفربول بجانب الهولنديين فيرجل فان دايك وفرينكي دي يونج.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

12 يونيو، 2019
866

بالفيديو.. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي على تل الحارة

7 أكتوبر، 2018
192

ليفربول يتعادل مع مانشستر سيتي سلبياً في قمة الدوري الإنجليزي

2 فبراير، 2019
991

“إسكان النواب”: القيادة السياسية أهدت “التصالح في مخالفات البناء” للمواطنين

10 أكتوبر، 2018
260

والي أمر تلميذ بمدرسة عزيز المصري بقليوب يتعدى على مدرس عربي والسبب مفاجئ

إغلاق