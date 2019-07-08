نائب محافظ القليوبية تعقد اجتماعا لبحث التجهيزات للمراكز التكنولوجية

كتب وحيد العطار

عقدت الدكتورة / ايمان ريان نائب محافظ القليوبية اجتماع بديوان عام المحافظة لبحث التجهيزات اللازمه للمراكز التكنولوجيه المقامة تحت الانشاء بمدن قها والخصوص وكفر شكر وقليوب وشبين القناطر والقناطر الخيريه وذلك بحضور رؤساء المدن المعنين ومديير متابعه المراكز التكنولوجيه ومسئول وزاره التخطيط ومديري الادارات الهندسيه بهذه المدن وقد تضمن الاجتماع مناقشه التقسيم السكنى وحصر الكم التراكمى لعدد الملفات لكل نوع خدمة وذلك عن الاعوام السابقة لكل ادارة مع عرض حصر الخدمات والتى تقدم بكل مدينة مع ابراز الرسوم المطلوبة لكل خدمة على حدة

وقد اكدت السيدة/نائب المحافظ علي نقطتين اساسيتين وهما احضار هياكل العناوين بالصوره الصحيحه مقارنه بالرخص القديمه وكذلك ترشيح الاشخاص المؤهلين للعمل بهذه المراكز وحضور التدريب الاساسي المقدم من وزاره التخطيط والذى يعتمد التدريب علي اساسيات الحاسب الالي تمهيدا لبدء العمل بهذه المراكز