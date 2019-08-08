نائب محافظ القليوبية تقود حمله مكبرة لإزالة الإشغالات عند منطقه كباري الرياح التوفيقي بمدينه بنها

بناء على تعليمات الأستاذ الدكتور/ علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة الإشغالات بمنطقة كباري الرياح التوفيقي بمدينة بنها، فقد قامت الدكتورة/ إيمان ريان نائب محافظ القليوبية بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات المقامة بمنطقة كباري الرياح التوفيقي عند وابور الثلج بمدينه بنها وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن وذلك بحضور المهندس /حمدي سلامة رئيس مدينة بنها والعميد/ محمد جابر رئيس شرطة المرافق والعميد/ السيد محمد مأمور قسم بنها أول وإدارة الإشغالات والكهرباء وتحسين البيئه بالمجلس حيث تمت أعمال رفع كافة الاشغالات علي الصينية الخرسانية أسفل الكباري والتي جاري العمل علي تطويرها وتجميلها استكمالا لتطوير الميدان ويأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات السيد المحافظ بالبدء في تجميل المنطقه لتكون متنفسا للمواطنين وفي هذا الإطار تتوجه الدكتورة / إيمان ريان نائب محافظ القليوبيه بجزيل الشكر والعرفان لكلا من رجال الأمن والسادة المسئولين بمجلس المدينة لمجهودهم الكبير في إزالة الباعه الجائلين من منطقة كباري الرياح التوفيقي(وابور الثلج) وتجميل وتشجير المكان .

وتخص بالشكر كل من:

العميد/ محمد جاد مدير شرطة المرافق.

العقيد / سيد محمد سيد مأمور قسم أول بنها.

النقيب / محمد محمود غلاب رئيس مباحث قسم أول بنها.

النقيب / محمد السيد العسال معاون مباحث قسم أول بنها.

الملازم اول/ حسن سيد حسن معاون مباحث قسم أول بنها .

الاستاذ/ حمدى سلامة رئيس مدينه بنها .

الأستاذ/ علي إمام علي نائب رئيس المدينه.

الأستاذ/ أمان عصر نائب رئيس المدينه.

الأستاذ/ نبوي أحمد السيد مدير الإشغالات بمجلس المدينه.

الأستاذ/ خالد سعيد محمد مدير إدارة النظافة بمجلس المدينه .

الأستاذ/ عادل عبدالعزيز طعيمة مدير الحدائق بمجلس المدينة.