نادى السلاح المصرى من ” العراقة للنسيان “

كتبت / منى صفوت

يعد نادى السلاح المصرى من أقدم أندية مصر فقد تأسس عام 1891. وقد تأسس على يد مجموعة من الأمراء والنبلاء ورجال الأعمال المصريين والأجانب ومنهم شيكوريل والجنرال ماكسويل ومدرب السلاح العالمى كونستانتسى .

كما تم إختيار حديقة الأزبكية كاجمل مكان فى القاهرة الخديوية لبناء نادى السلاح المصرى . ومنذ عام 1931 أصبح النادى يتمتع بالرعاية الملكية حيث أطلق عليه الملك فاروق لقب ( نادى السلاح الملكى المصرى ) وتوالى على رئاسته بعد الجنرال ماكسويل الأمير محمد على توفيق كأول امير مصرى للنادى وذلك عام 1899 ثم تلاه الخديو عباس حلمى الثانى وغيرهم من الأمراء . كما حرص الزعيم جمال عبد الناصر على رعاية النادى وحضور بعض مبارياته

ويعد نادى السلاح هو النادى الوحيد المتخصص بلعبة السلاح ولا يوجد به اى أنشطة رياضية أخرى . ولقد رفع أبطاله رأس مصر عاليا فى العديد من المحافل الرياضية الدولية

وتولى عليه العديد من المدربين الأكفاء والخبراء من المدربين الفرنسيين والروس والمجريين والألمان لتدريب الفريق المصرى

ولقد أشار المهندس شريف هاشم رئيس مجلس إدارة النادى بأن النادى يحتاج لبعض الترميمات والإصلاحات كما لا يوجد له مدخل من الشارع الرئيسى ولا مدخل طوارىء وقت الأزمات . وقد شارك نادى السلاح المصرى بأول لاعب فى أول أولمبياد والتى أقيمت عام 1912. ولقد ذكر هاشم بأن النادى أنشىء قبل الإتحاد المصرى للسلاح بسنوات عديدة ولذا يقال بأن ” نادى السلاح المصرى هو الجد .. والإتحاد هو الأب ”

ويحمل تاريخ وتراث اللعبة

من زمن الخديوى والملك فؤاد والملك فاروق . كما يوجد بالنادى سجل التشريفات الملكى والممتلئ بتوقيعات الملوك و الوزراء بمصر والخارج وهو يمثل جزء من تراث النادى

وأضاف هاشم بأن النادى يضم مقتنيات تاريخية وتراثية من أيام الخديو والملك

ويتمنى النظر له بعين الرعاية والأهتمام لأنه صرح عريق يستحق كل التقدير والرعاية .