نادى انجليزي كبير يدخل دائرة الصراع على ضم تريزيجيه

بعد الظهور بمستوي عالمي دخل نادي إيفرتون الإنجليزي في الصراع على ضم محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر المحترف في قاسم باشا التركي.

وذكر موقع “ليفربول إيكو” أن إيفرتون يراقب تريزيجيه من خلال مباريات مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019 لضمه خلال الميركاتو الصيفي.

ويواجه إيفرتون منافسة شرسة من قبل واتفورد وأستون فيلا اللذين يتابعان محمود حسن تريزيجيه مع ناديي جالطة سراي التركي وليون الفرنسي.

ويشارك تريزيجيه بشكل أساسي مع الفراعنة في البطولة الإفريقية، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري مع نجم ليفربول محمد صلاح.