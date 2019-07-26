نانسي فاروق ممثلة لأعمال التعاون الخليجي للتدريب عن محافظة القليوبية

التايم المصرية / وحيد العطار

تم إختيار الدكتورة نانسي محمد فاروق إبنة مركز طوخ بمحافظة القليوبية ممثلة لأعمال مركز التعاون الخليجي للتدريب على مستوى محافظة القليوبية وذلك بمؤتمر التشريعات القانونية وتحقيق التنمية المستدامة مصر 2030 والمنعقد بفندق نوائب بالإسكندرية في يومي 25/24 من شهر أغسطس.

جدير بالذكر أن الدكتورة نانسي محمد فاروق حاصلة على العديد من المؤهلات العلمية منها

دكتوراه في القانون المدني جامعة المنوية

دبلومة التحكيم التجاري الدولي ومستشار التحكيم التجاري بالهيئة العربية التحكيم

حاصلة علي توڤيل والرخصة الدولية للكمبيوتر ICDL

تولت العديد من المناصب السياسية منها

عضو مجلس محلي سابق

عضو رابطة المرأة العربية بالقليوبية

عضو العيادة القانونية جامعة المنوفية ومصحح مواد قانونية

متعاقد بجامعة الأسراء بالعراق سابقاً

هذا ويتقدم الأستاذ أسامة درويش رئيس مجلس إدارة جريدة وموقع التايم المصرية والأستاذ وحيد العطار المحرر الصحفي بجريدة وموقع التايم المصرية وجميع أسرة تحرير جريدة وموقع التايم المصرية بخالص التهاني القلبية للدكتورة نانسي محمد فاروق متمنينا لها دوام التوفيق والنجاح إن شاء الله