نبأ وفاة أردوغان يهز تركيا.. ومصدر رئاسي يكشف الحقيقة

تداولت وسائل التواصل الإعلامي اليوم الأحد، نبأ حول وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إثر نوبة قلبية مفاجئة، الأمر الذي دوى صداه مؤثرا وذاع في العديد من وسائل الإعلام الدولية، في الوقت الذي لم يصدر خلاله أي تعليق تركي حول الموضوع.

وانتشرت أخبار غير مؤكدة نسبت إلى موقع بي بي سي الإخباري دارت حول وفاة أردوغان، وفي الحال تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الخبر دون تأكيده ليثير العديد من الجدل.