نتنياهو يحصل على أسبوعين إضافيين لتشكيل حكومة إسرائيل الجديدة

أعلن رئيس إسرائيل، أنه منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين أسبوعين إضافيين حتى يوم 29 مايو المقبل لتشكيل حكومة جديدة.

وفاز “نتنياهو” الذي يحكم إسرائيل منذ عشر سنوات بفترة خامسة قياسية رئيسًا للوزراء في الانتخابات العامة التي أجريت في التاسع من أبريل، وبشكل كبير اعتبر المراقبون فوزه استفتاء على زعامته في وقت يواجه فيه احتمال اتهامه في ثلاث قضايا فساد.

وينفي نتنياهو ارتكاب أي خطأ، ويجري مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة مع مختلف الأحزاب اليمينية والقومية والدينية التي تشكل الائتلاف المنتهية ولايته برئاسته.

ولم يفز أي حزب على الإطلاق في إسرائيل بأغلبية مطلقة في الكنيست المؤلف من 120 عضوا مما يجعل الحكومات الائتلافية التقليد الذي غالبا ما تجري عليه المفاوضات السياسية.

وقطاع غزة من بين القضايا المطروحة في مشاورات تشكيل الحكومة.

وقال وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان الذي يتزعم حزب إسرائيل بيتنا اليوم الاثنين بعد إعلان منح نتنياهو وقتا إضافيا إن المفاوضات ستستمر مع نتنياهو لكن الاستراتيجية تجاه غزة لا تزال نقطة خلاف.

ويتهم ليبرمان نتنياهو بمهادنة حماس التي تدير القطاع من خلال سماحه بوصول المساعدات المالية التي تقدمها قطر للقطاع. وقال إن الخلافات حول غزة عميقة.