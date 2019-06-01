نجاة رئيس محكمة وادي النطرون من الموت وتفحم سيارته بالطريق الصحراوي

أنقذت العناية الإلهية رئيس محكمة وادي النطرون من موت محقق، قبل قليل، إثر اندلاع حريق في سيارته الخاصة التي كان يستقلها في طريقه للمحكمة، تم السيطرة على النيران، ونقل رئيس المحكمة للمستشفى، لإجراء الفحوصات الطبية والتأكد من سلامته.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة باشتعال النيران في سيارة المستشار أحمد عاطف ميدان رئيس محكمة وادي النطرون 36 سنة وذلك بالكيلو 113 بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية اتجاه القاهرة دائرة مركز وادي النطرون.

انتقل على الفور العميد عبد القوى عمرو رئيس فرع البحث الجنائي النوبارية وتم الدفع بسيارة حماية مدنية وتم السيطرة على الحريق وتبين من المعاينة احتراق السيارة وتفحمها بالكامل وتبين أنها مرسيدس رقم س ج ي —9572

وبسؤال رئيس المحكمة قرر أنه فوجئ باشتعال النيران بالسيارة فجأة أثناء سيرة بالطريق الصحراوي ولم يعلل سببا لذلك، فتم استدعاء خبراء المفرقعات والحماية المدنية لفحص السيارة وبيان أسباب الحريق وتحرير محضر بالواقعة.