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نجم الزمالك غادر قسم شرطة الشيخ زايد بعد إحتجازه

16 مايو، 2019
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غادر نجم الزمالك التونسى الدولى حمدى النقاز قسم أول زايد بعدما وصل مندوبا عن نادي الزمالك وحل مشكلته، ليغادر اللاعب القسم بشكل طبيعي.ب وكانت الشرطة قد استوقفت حمدي النقاز في الشارع بسبب قيادته للسيارة بدون بطاقة تعريف. ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان يوم الأحد المقبل في المغرب، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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