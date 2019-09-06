نحذرالاوقاف من استيلاء المتشددين منابر المساجد

الامن القومى المصرى هو ما نسعى اليه دائما كأحزاب سياسية ومثقفين لدعم الداخلية والقوات المسلحة وهوما يتطلب من الاوقاف عدم السماح لمن هم ليسوا من رجال الاوقاف ولهم سوابق من شأنها الاخلال بالامن القومى للبلاد ان يتصدروا المشهد بالمساجد والغريب ان هناك تعاطف من صغار موظفى الاوقاف مع هؤلاء الغير عاملين بالاوقاف لتمكينهم من المساجد وذلك بالضغط على مديرى ادارات الاوقاف ليعملو الخطأ وهو ما يعد كارثة فمثلا مسجد المجيدى بمدينة فاقوس يعد من كبريات مساجد الشرقية استولى على قبلته رجلا كان باثيوبيا يوم اطلاق النار على الرئيس مبارك وبعدها انتقل الى افغانستان ملبيا دعوة اسامة بن لادن التى اطلقها للجهاد ضد الروس مما دفعه للبقاء بافغانستان خمسة عشر عاما وزوجه بن لادن افغانية وعندما عاد من افغانستان ولانه جهادى فتم اعتقاله بمصر لمدة عشر سنوات وعند خروجه من المعتقل تم التنبيه عليه بان يرتاد المساجد مصليا فقط وليس اماما او مؤذنا غير انه لم يقم بذلك الرجل رغم انه على المعاش حيث كان موظفا يعمل بالتعاون الزراعى بفاقوس ولا علاقة له بالاوقاف الا انه استولى على قبلة المسجد واقسم الا يتركها الا بالموت وبعد مداولات ومحاولات استطاع مدير ادارة الاوقاف ان يجعله يتركها وهو الامر الذى جعله يهدد ويتوعد العاملين بالاوقاف ويقسم انه عائد الى القبلة بالمجيدى ويحاول الضغط معه على مدير ادارة الاوقاف احد صغار الرجال الذين يعملون بالاةقاف ولهم نفوذ الرجل عائد من الاعتقال بسبب سفره الى افغانستان بعد ان كان فى اثيوبيا يوم اطلاق النار على مبارك ولا يعمل بالاوقاف فكيف يعود للاستيلاء على قبلة ذلك المسجد وائمة الاوقاف ومقيمى الشعائر والعمال موجودين بالمسجد وكيف يضغط ذلك الذىن من ذوى النفود يعملون بالاوقاف على مدير ادارة الاوقاف بفاقوس لاعادة ذلك الرجل الى القبلة وخاصة بذلك المسجد وهو المسجد الذى اكتشفت فيه كتب الاخوان بمكتبته وذلك الرجل وقتها كان مستوليا على امور المسجد مما يجعلنا قد نوجه له اتهاما بوضع كتب الاخوان بمكتبة المسجد والذى اكتشفها مصادفة احد القائمين على المسجد وبالفعل تم تنقيتها حيث كان ذلك الرجل صديقا حميما لعضو مكتب الارشاد بالاخون المسلمين الارهابية الدكتور فريد اسماعيل ونحن بدورنا كرئيسا لحزب الاحرار نطالب وزير الاوقاف بضرورة التشديد على ائمة المساجد ومديرى اداراة الاوقاف بضرورة منع اى من ينتمى الى الجماعة الارهابية واكان مرتبطا باحد عناصرها او محبا ومتعاطفا ويدعولفكر تلك الجماعة الاجرامية . ونود ان ننبه بضرورة البحث عن مدى علاقة القائمين على لمسجد وهذا الرجل فربما يتظاهرون انهم ضد الاخوان وهم فى الاصل اخوانا ارهابيين وخاصة انهم عندما استبلوا فريد اسماعيل بالمسجد لقبوه بالباشا ومكنوه من ميكرفون المسجد رغم تحذيرات الامن لهم ان ذاك .

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين