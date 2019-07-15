نداء وصرخة من العاملين بشركة فريكوول للتبريد

كتب أيمن درويش.

نداء وأستغاثة من عمال شركة فريكوول للتبريد بالمنطقة الصناعية B4بالعاشر من رمضان

يستغيثون بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الانسان والاب لكل المصريين

فهم معتصمين امام باب المصنع من حوالي ثلاث اشهر فلقد قضوا شهر رمضان والعيد في الشارع امام ابواب المصنع فهم كل مايطلبوه مستحقاتهم وحقوقهم

حيث ان العمال اثناء دخولهم المصنع بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢١ فوجواء بغلق ابواب المصنع وتعليمات من امن المصنع بعدم دخول العمال

و يقولون العاملون بشركة فريكوول للتبريد أنهم يتم العبث بهم وبأسرهم وبأقواتهم من خلال السادة الأفاضل أصحاب المصنع

الذين يعملون لديهم حيث أن أصحاب المصنع قاموا ببيع مكان المصنع الذي يعملون به في 30/9/2018

وهذا حقهم بيع ما يمتلكون ولكن يجب النظر

لحياة العاملون بالمصنع بعد البيع وما يترتب على ذلك وقد توصلت الجهات المعنية للوصل الي حل يرضي جميع الأطراف.،

وقد تقرر الأتي:_ بالبيع وباحقيتهم في الحصول على شهرين مقابل خدمتهم عن كل سنة وذلك علي شامل الأجر وانتهت المشكلة علي ذلك ثم فوجئوا بالسادة الأفاضل أصحاب المصنع يحاولون الرجوع في هذا الأتفاق بشتي الطرق ولا ينظرون الي خراب بيوتهم و مصدر لقمة عيشهم فقاموا العاملون بالأعتصام السلمي

من 4/21 الي الان و لا يريدون الرحيل عن المصنع متماسكين بأخر أمل لهم في حقهم والحفاظ على أسرهم من الضياع بقوة القانون

وان أصحاب المصنع قاموا بالتحايل عليهم

في الوقت التي تسعي فيه الدولة لفتح البيوت والقضاء على البطالة فوجئوا منذ عدة أشهر بتزهيقهم عن طريق تأخير المرتبات أو صرفها

وبشراء قطعة أرض في مكان أخر صغيرة جداً لا تصلح لنقل العمال والمعدات كما قالت الجهات المعنية في ذلك

وان ذلك يعد تحايل علي القانون حسب قول العاملين بالمصنع،

لضياع حقوقهم المشروعة مما ينتج عنه تشريد أكثر من مائتين وخمسون أسرة تقريبا

وللعلم ان منهم من تخطي الخامسة والأربعين والخمسين عام ضاع عمرهم في خدمة المصنع

ولم يجدو وظيفة أخري وكل ما يطلبون فقط النظر إليهم بعين الرحمة والرأفة بهم وبأسرهم

لكي يقدرون على المعيشة .

ويناشدون العمال السادة المسؤولين وجود حل لهذه المشكلة

لانكم لم تقبلوا بتشريد العاملون وأسرهم

فمن يرضي بتشريد العاملون بعد ان افنوا عمرهم في خدمة هذا المصنع

نناشد ضميركم الوطني انقذوا هؤلاء من الضياع فهم لايملكون اي شي من مقومات الحياة

حفظ الله مصر وعمالها