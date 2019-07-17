«نساء مصر» يناقش مشكلة غارمات الشرقية اليوم

يعقد الاتحاد العام لنساء مصر برئاسة هدي بدران مؤتمرًا حول الغارمات ظهر اليوم الاربعاء 17 يوليو 2019 وذلك بالتعاون مع جمعية رابطة المرأة العربية في محافظة الشرقية .

ويتحدث في المؤتمر النائبة فايقة فهيم ويحضر اللقاء عددًا ممثلي الجمعيات الأهلية بالشرقية، ويأتي المؤتمر أحد فاعليات مشروع دعم القيادات النسائية، والذي ينفذه الاتحاد لدعم القيادات النسائية على التنسيق ما بين الجهات التنفيذية والتشريعية.

ويأتي موضوع الغارمات كأحد القضايا الهامة التي تمثل ظاهرة تعاني منها أعداد كبيرة من النساء، وفي هذا الإطار دعم الاتحاد على المستوى التشريعي مشروع قانون قدمته النائبة اليزبيث شاكر، وأجرى الاتحاد دراستين حول مشكلة الغارمات لكل من سوسن فايد استاذ علم النفس الاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وأحمد زايد العميد السابق لكلية الآداب جامعة القاهرة وذلك لتقديم سياسات بديلة للتعامل مع مشكلة الغارمات .