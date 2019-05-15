نشاط ثقافى مكثف متنوع باقليم ثقافة شرق الدلتا فى رمضان

كتب / محمد يعقوب

ينفذ اقليم شرق الدلتا الثقافى فعاليات متعددة وحفلاته متواصلة برئاسة اشرف أبو جليل رئيس الاقليم فمن ضمن حفلات ليالى رمضان الثقافيه والفنيه اقيمت احتفاليه تكريم لأبطال حرب العاشر من رمضان ومنهم المقاتل مدحت محمد موسى وذلك على مسرح قصر ثقافه ديرب نجم كما كرمت مكتبة الصوفية الثقافية التابعة لكفر صقر رمز من رموز حرب أكتوبر العاشر من رمضان د اللواء محمد العيسوي وذلك بدار الضيافة بتلراك وفى قصر ثقافة ابو كبير تم تكريم محمد جمال الدين عامر من مقاتلى حرب أكتوبر المجيدة ولم يكن الامر هكذا فقط بل هناك ورش عمل كثيرة منها ورش الرسم والكتابة للطفل بقصر ثقافة بلطيم والتى تمت بمشاركة مجموعة من المواهب في الرسم وكتابة الشعر والقصة القصيرة. ثم صالون التكريم الذى استضاف احمد ابو الفضل قنديل نقيب المعلمين بكفر صقر ومقاتل من حرب اكتوبر وذلك بنادى كفر صقر الرياضى فى قاعة اللواء نبيل عليوة .

وتستمر الانشطة المتواصلة باقليم شرق الدلتا والذى يشمل محافظات منها الدقهلية والشرقية ودمياط وكفر الشيخ وكما اسلفنا يدار بادارة حكيمة واعية برئاسة اشرف أبو جليل رئيس الاقليم الذى يتابع الانشطة بنفسه للاطمئنان على تنفيذ الخطة التى وضعتها لجان مختصة بالهيئة العامة لفصور الثقافة المصرية برئاسة الدكتور احمد عواض وتحت رعاية الوزيرة ايناس عبد الدايم