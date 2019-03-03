نشاط ويقظة في تأمين محكمة شبرا الخيمة علي مدار ٢٤ ساعة

القليوبية – دعاء درويش

ظهرت محكمة شبرا الخيمة في صورة من النشاط واليقظة لرجال الأمن القضائي برئاسة عماد لطفي شاهين رئيس الأمن القضائي و النقيب جلال عبد الجليل قائد حرس المحكمة ، وذلك في روح التعاون المشترك بين الشرطة ورجال الأمن حسب التعليمات والتوجيهات العامة، لمساندة ومساعدة المترددين علي المحكمة وبالاخص ذوي الاحتياجات الخاصة ، ومتابعة عامة لمحيط المحكمة من الداخل والخارج يوميا لإتمام عمليه التأمين الكامل .

فبداخل محكمة شبرا الخيمة وجدنا رجال الأمن القضائي يمارسون نشاطا فعالا امام الابواب الحديدية لتفتيش المترددين علي المحكمة والكشف علي ما يحملونه من حقائب واغراض ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يريدون المساعدة وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

ويقول عماد لطفي – رئيس الأمن القضائي نعمل بداخل المحكمة علي مدار ٢٤ ساعة بالتعاون مع أفراد الشرطة لتأمين المحكمة من الداخل والخارج و تفقد الابواب الحديدية للمحكمة والاطمئنان علي الأوضاع بها والوقوف علي بعض الثغرات التي من الممكن السيطرة عليها والكشف علي الحقائب لإحتمالية وجود معادن بإستخدام عددا من الأجهزة اليدوية ، بالإضافة إلي المتابعة المستمرة لكاميرات المراقبة حول محيط المحكمة بالخارج لإحتمالية وجود أجسام غريبة ، كما يتم الكشف علي بعض المترددين المشكوك فيهم جنائيا .