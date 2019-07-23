نصائح حول الطب النفسي فى مصر وافضل طبيب

داليا المصرى

نوضح لكم دكتور نفسي فىى مصر حيث يعتبر الطب النفسي هو أحد فروع كلية الطب، يتخصص في دراسة وتشخيص الأمراض التي تتعلق بالاضطرابات النفسية والعصبية، كذلك يشتمل على السلوكيات المرتبطة بالمزاج والإدراك والفهم، يتم فحص الشخص مبدئيًا من خلال عمل سيرة مرضية على يد دكتور نفسي وأيضًا فحص حالة الشخص العقلية من خلال فحوصات طبية خاصة واختبارات نفسية كما يمكن أن يطلب الدكتور النفسي بعض فحوصات التصوير العصبي.

ممارسة الطب النفسي

يستطيع الأطباء النفسيين أن يقوموا بتشخيص الاضطرابات النفسية ووصف الأدوية المناسبة والعلاج من خلال دراسة مبادئ الطب النفسي، يمكن لأي دكتور نفسي في مصر أن يمارس طبيعة عمله في الطب النفسي منفردًا أو مع مجموعة كاملة الأعضاء، أو يكون عمله لصالح حسابه الخاص، أو عضو من ضمن أعضاء الشراكات، أو حتى موظف تابع لجهة حكومية أو أكاديمية، يقوم الدكتور النفسي أيضًا بمعالجة العسكريين استنادًا لصفة المدنية أو العسكرية، يقوم الأطباء النفسيين بدور كلًا من المعلم والباحث والطبيب وغيرهم أو مزيج منهم.

تخصصات الطب النفسي الفرعية

ينقسم مجال الطب النفسي إلى العديد من الأقسام المختلفة والتخصصات الفرعية (الزمالة) التي تحتاج إلى الكثير من التدريب المستمر، فيما يلي بعض هذه التخصصات:-

الطب النفسي الشرعي. الطب النفسي الشيخوخة. طب نفس الإدمان. طب نفس الأطفال والمراهقين. الفسيولوجية العصبية السريرية. الطب النفسى الجسدى.



طرق الوقاية من الاضطرابات النفسية

لأننا نعلم جيدًا أن الوقاية خير من العلاج، توصل الطب الحديث إلى كثير من الطرق والأساليب التي تحد من الإصابة بالاضطرابات النفسية والعصبية من هذه الطرق ما يلي:-

يجب علينا جميعًا أن نتمسك بالقيم الدينية ونكون على صلة قوية بالله. الثقة في النفس والتمسك بآرائنا الصحيحة وتحمل مسئولية أخطائنا. تجنب الأفكار السلبية والتشاؤم واليأس. مشاركة الآخرين في إيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها. تجنب الوحدة ومواجهة الخوف الداخلي. تجنب الأعمال ذات المجهود البدني الشاق والبدين. تجنب القلق والأرق والخوف والنوم بشكل كاف. تجنب الحساسية الزائدة في التعامل مع الآخرين ومع كافة الأمور من حولك.

دكتور نفسي في مصر

لا يقبل الكثير من المرضى النفسيين فكرة الاستعانة بدكتور نفسي للتخلص من بعض الاضطرابات التي يصابوا بها وتجعلهم محتاجين للأدوية اللازمة للتخلص من هذه الاضطرابات، لكن تزامنًا مع التطور التكنولوجي وخصوصًا في مجال الطب بالإضافة إلى انتشار الثقافة وحملات التوعية النشطة بضرورة تلقي العلاج النفسي في الآونة الأخيرة في مختلف أنحاء العالم.

فأصبح الكثير من الأشخاص يبحثون عن دكتور نفسي متخصص ليتم علاج ادمان ليرولين، أفضل دكتور نفسي، حتى من لا يملك الأموال الكافية لتلقي العلاج المناسب أصبح يبحث عن أرخص دكتور نفسي أو دكتور نفسي بالمجان، أو يقوم بالسعي إلى دكتور نفسي من خلال الانترنت والكثير من المواقع الاجتماعية.

الفرق بين الطبيب النفسي والأخصائي النفسي والمرشد النفسي والمعالج النفسي

الدكتور النفسي

هو الشخص الذي تخرج من كلية الطب وتخصص في الطب النفسي، فبعد أن يتخرج من كلية الطب نفسها يقوم بعمل دبلومة في الطب النفسي ثم يحصل على الكثير من التدريبات في هذا المجال، التي تعمل على تنمية مهاراته في كيفية التشخيص بدقة حيث أن التشخيص السليم والصحيح للحالة يعتبر نصف العلاج.

المعالج النفسي

هو الشخص الذي تخرج من كلية الآداب من قسم علم النفس خاصة، وبعد أن انتهى من دراسته تقدم بالحصول على درجة الماجستير ومن بعدها الدكتوراة في علم النفس، ثم يكون بعد ذلك مؤهل لأن يفهم طبيعة الإنسان وعملياته النفسية اعتمادًا على دراسته لأساسيات علم النفس ونظريات الشخصية دراسة نظرية ثم تعقيبها بالتدريب الميداني والممارسة والتنفيذ العملي لهذه النظريات.

أخصائي نفسي

هو الشخص الذي تخرج من كلية الآداب قسم علم النفس خاصة، ثم أكمل دراسته بحصوله على درجة الماستر بتخصيصه في المجال الإكلينيكي، ويعتبر أنه واحد من أعضاء الفريق العلاجي حيث أن دوره يتمثل في كيفية دراسة حالة المريض وكتابة التقرير المفصل عنه بكل دقة، وقيامه بعمل الاختبارات التشخيصية وكذلك اختبارات الذكاء وصولًا إلى عمل التقرير النهائي المقدم إلى الطبيب النفسي.

المرشد النفسي

هو الشخص الذي يتخصص في الصحة النفسية والعلاج النفسي، لدراسته المواد التي تتخصص في الإرشاد والتقويم، حيث أنه يمتلك المعلومات الكافية عن جميع الاضطرابات النفسية التي من الممكن حدوثها لأي شخص، بالإضافة إلى قيامه بالتدريب العملي في ميدان الطب النفسي واكتساب الخبرة في الإرشاد.