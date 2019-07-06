نصائح لمالكي السيارات لتقليل معدل استهلاك البنزين

يبحث الكثير من مالكي السيارات عن طرق مناسبة وذكية، تساعدهم على توفير استهلاك البنزين وخاصة بعد ترشيد الدعم على المواد البترولية.

1- تأكد من سلامة السيارة وتجنب سخونة المحرك، لأن الإهمال يزيد من استهلاك الوقود بنسبة 10%.

2ـ حافظ على تغيير الزيت بانتظام، فالزيت شديد الرخوة يستهلك 3% وقودًا أكثر.

3ـ الإطارات غير الممتلئة تستهلك 70% وقودًا أكثر، وعدم ضبط زوايا الإطارات يستهلك 10% وقود أكثر.

4ـ تجنب السير على الطرق الرملية والطمى؛ لأن استهلاك البنزين يرتفع كلما زادت المقاومة.

5ـ كل 100 كيلوجرام زيادة في حقيبة السيارة تخفض 0.5 كيلومتر من المسافة التي تقطعها السيارة بكل لتر بنزين، ويزداد الوضع سوءًا لو كانت الحمولات على شبكة تحميل فوق السيارة.

6ـ تجنب فترة التسخين الطويلة، بل قم بتحريك السيارة بسرعة منخفضة نحو كيلومتر، ولكن لا تستمر على سرعة منخفضة طويلا فسوف يزيد ذلك من استهلاك البنزين.

7ـ الاهتمام بالنقلات حتى لا يزداد التحميل على المحرك، فالقيادة بسرعة 60 كم على السرعة 3 ترفع معدل استهلاك الوقود بنحو 25٪ عن السرعة 5.

8ـ الطريق السريع أفضل لخفض استهلاك البنزين، لتجنب الإشارات والاختناقات المرورية، ولكن السرعة تستهلك كميات أكبر من الوقود، وأشارت مؤسسة «كونزيومر ريبورتس» أن القيادة بسرعة 65 ميل/ الساعة، بدلا من 75 ميل/ الساعة توفر وقودا يكفى لثلاثة إلى خمسة أميال في الجالون الواحد.

9ـ تجنب الإسراع المفاجئ، فكلما تم الضغط بقوة على دواسة البنزين للإسراع كلما تم ضخ قدر أكبر من البنزين، ارفع السرعة ببطء ونعومة، وتجنب أيضا التوقف المفاجئ، وتجنب القيادة على مقربة من ذيل سيارة أخرى «يُعتبر أسوأ أنواع القيادة»، فالطريقة السليمة للقيادة توفر في استهلاك الوقود بمقدار 20% بالمقارنة بالقيادة العدوانية، واستخدم مثبت السرعة في الرحلات الطويلة وعلى الطرق المستوية.

10ـ تشغيل جهاز التكييف يؤدي إلى استهلاك إضافي للوقود بنسبة 20% في المدينة وبنسبة 3% على الطرق السريعة، فيفضل فتح الزجاج داخل المدينة وتشغيل التكييف في الطرق السريعة.

11ـ قم بتموين السيارة بالوقود عندما يكون الوقود بين النصف والثلث، للحفاظ على انتظام كمية الوقود المتدفقة للمحرك ولا تقل كفاءة عمله وتجعله يستهلك كمية أكبر من الوقود.

13ـ أنسب وقت للتموين عندما تكون الأرض باردة أي في ساعات الصباح الأولى حتى تكون كثافة الوقود عالية، وليس أثناء الليل لأن الأرض تبقى حارة في الليل وعندما تقوم بالتموين اجعل سرعة التعبئة بطيئة، حتى تقل الأبخرة التي تتكون أثناء الضخ، ولا تملأ خزان السيارة حتى آخره، حتى يحترق الوقود بطريقة جيدة.

14ـ عدم ترك المحرك يعمل في حالة الانتظار أو الاختناقات المرورية، خاصة أن إعادة تشغيل المحرك لا تتطلب قدرا كبيرا من الوقود الإضافي، ويؤدي ذلك إلى توفير استهلاك الوقود بنسبة لا تقل عن 12%، فمحرك السيارة يحرق كمية وقود كافية لقيادة نصف ميل في كل دقيقة انتظار، وهو ما يؤكد أهمية السيارات الهجينة التي تتميز بخاصية التوقف عن ضخ البنزين كلما توقف دوران عجلاتها.

15ـ قم بتجميع عدد من المشاوير في وقت واحد بدلا من عدة مشاوير، واستخدام نظام المشاركة بين أصحاب السيارات المتعددة، وحاول أن تقوم بمشاويرك بعيدا عن الزحام.

16ـ قيادة السيارة عكس اتجاه الريح (رياح بسرعة 30 كم/ ساعة) يزيد من استهلاك الوقود بمقدار 6%، واستخدام الطرق ذات الميل لأعلى يزيد من استهلاك الوقود بمقدار 7%.

17ـ عند شراء سيارة جديدة قارن بين معدل استهلاك الوقود للسيارات المختلفة، مع الوضع في الاعتبار أن كبر حجم السيارة والمحرك يؤدي إلى تقليل كفاءة استخدام الوقود.

18ـ استخدم أنواع جيدة من الوقود على الرغم من ارتفاع أسعارها نسبيا، حيث تعطي معدلات احتراق أعلى مما يجعل قيمة فاتورة الوقود أقل، ومن الأفضل التحول إلى استخدام السيارات التي تعتمد على الغاز الطبيعي.

19ـ لو كان مصفى الهواء والشمعات متسخة، فإن السيارة تستهلك 10% من الوقود أكثر، ويمكن أن تتضاعف النسبة إلى 20 % أو 30 % في حالات الازدحام والسرعات البطيئة.

20ـ استخدام الجراج والظل لصف السيارة مما يجعلك لا تضطر لتشغيل التكييف، وقم بركن السيارة بحيث تكون مقدمتها للخارج، ويفضل الأماكن المرتفعة، حتى لا تستهلك بنزينا أكثر عند بداية الحركة.

21ـ لا تستخدم مضخم الصوت، أو أي أجهزة إضافية غير الكاسيت، لأنها تستهلك كهرباء أكثر، وبالتالي بنزينا أكثر