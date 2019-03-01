نقطة نظام (الإخوان والهاء الناس عن اصلاح وتنمية مصر)

كتب : سعيد شتا

انتبهوا يا سادة.. الإخوان لا ولن تكون العصفورة او الفزاعة التى يلهى بها المصريين عن سباق التنمية والإصلاح فى دولة كبيرة مثل مصر.. لدي مصر مشاكل حقيقية فى بعض المؤسسات والهيئات والدور الحقيقى هنا هو تنمية حقيقية لهذه المؤسسات .. المصريين حكاما ومحكومين يعملون تحت ضغط مرة بذريعة المؤامرات الخارجية وهذا من أيام الفراعنة وحتى الان واليوم المؤمرات والاخوان ..

هنا يظهر مجموعة من الناس التى تلهى المواطنين ان فلان يقول كذا واخر يقول كذا .. دعك مما يقولون واعمل .. حتى تحقق ما تريده فلن يتوقف أحد عن الكلام وكلما ازداد نجاحك كلما أثبت رؤيتك ونجاح تجربتك لوضع حلول حقيقية لما هو موجود من مشاكل حقيقية.

لا نسمع من الكثير الا انتبهوا يا سادة هى مؤامرة إخوانية واخر ( انا شامم ريحة إخوانية ) فى صراخ وعويل و(افورة) كبيرة و شتائم هنا و شتائم هناك بقدر كبير من الغوغاءية من الطرفين بجميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى ..

كل هذا فى رأيى المتواضع هراء .. الهدف هنا هو الهاء الناس عن المشاكل التى يواجهها المجتمع ووضع حلول يشارك فيها الناس .

فى موضوع حادث سكك حديد مصر وما رأيناه من حادث مؤلم وجع قلوب المصريين استشهد فيه حتى الان 23 مصرى واصابة 43 كما صرحت وزيرة الصحة ويوجد 6 حالتهم خطرة جدا .. تعامل الرئيس السيسى بحزم فى اتخاذه بمحاسبة المسئول فى ظهور سريع وفوري كان جيدا ومريحا للمواطنين ؛ وإقالة وزير النقل المهندس هشام عرفات ؛ وتعاملت الحكومة بسرعة فى الحضور بموقع الحادث واستمرار التحقيقات وحبس بعض المسئولين قانونيا عن ما حدث من اهمال؛ وجارى التحقيقات حتى الان

هنا يجب أن ننتبه جميعا لما بعد ذلك وهو كيف يتم تطوير هيئة سكك حديد مصر من عمل وحدات إسعاف وإنقاذ بالمحطات او داخل كل قطار يتم تخصيص عربة او اثنين لوحدات الإسعاف والإنقاذ ؟؟

وهل يتم زيادة عدد القطارات للمحطات على مستوى وجه بحرى وقبلى حتى نتفادى الزحام للركاب فى الأيام المقبلة وحدوث مالا نريده ؟

هل فى المقدرة زيادة خطوط السكك الحديد على مستوى جمهورية مصر العربية ام نكتفى بالخطين كما هم من قديم الازل ؟؟ هل نستطيع وضع كاميرات بجميع المحطات ام داخل عربات القطار ؟

ومن أين ناتى بالموارد التى نقوم بالتطوير بها لمرفق هام يستخدمه ملايين المصريين بشكل يومى ؟؟

هل سوف يتم مشاركة المواطنين فى الحل ومكاشفتهم بالحقيقة ؛ هل بالتبرع مثلا لتطوير سكك حديد مصر ؟ .. او المساهمة كما تم قبل ذلك بقناة السويس ؟ .. او رفع سعر التذكرة بطريقة تتناسب مع دخل المواطنين ؟ أو إدخال القطاع الخاص للمشاركة فى التطوير ؟؟

الهام هنا هو جعل المواطنين شركاء معك فى المشكلة وستجد الحل فى سهوله ولكن كاشفوا الناس بالحقيقة واجعلوهم شركاء فى الحل الناس هم ثروة هذا البلد وقادرون على فعل الكثير ولكن اجعلوهم شركاء معكم