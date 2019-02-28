نقطة نظام حادث قطار محطة مصر

كتب : سعيد شتا

كل شيء مش حقيقى فى مصر .. يعنى ايه الجملة دى.. يعنى عندك هيئة سكة حديد تشبه سكه حديد خارج مصر ولكنها ليست حقيقية مع انها من اقدم السكك الحديد فى العالم هيئة تاريخية حتى ما اتطورتش لتصبح 4 اتجاهات او 6 اتجاهات على مستوى مصر بل هم خطين على مستوى مصر او اتجاهين .. زى مااتعملت بقيت كما هى .. إللى بيجى يطور بيتكلم على الجرارات وعربيات النقل فقط هيئة سكك حديد مصر ينقصها الكثير من التطوير الذى نسمع عنه ويتحدث عنه المسئولين من عشرات السنين والحال اسوا مما كان .. سكك حديد مصر تنقل ما يتجاوز ال 5 مليون مواطن يوميا لا يوجد وحدة إسعاف فى القطارات ولا كاميرات داخل القطارات ولا وحدات اطفاء حريق ..ويركب المواطنون القطار كاللحم فوق بعضهم البعض .. شاهدنا جميعا.. موطنون مسالمون ابرياء يمشون على الرصيف اشتعلت بهم النيران ليس لهم ذنب فيما تعرضوا له قد يتعرض لنفس الموقف انا وانت .. حادث مثل هذا فضح كل مسئول صدعنا بالكلام .. اين التطوير سداح مداح !! .. كلام وبيانات إعلامية فارغه من المصداقية والتنفيذ على أرض الواقع .. التنمية الحقيقة يجب أن تكون بين القوى البشرية بين الناس فى كل مكان على أرض مصر عشان الناس تشوف بعنيها وحياتها تتأثر تأثير ايجابى .. زى تطوير الأماكن العشوائية وتحويلها لعماير وتغير شكل الإمكان إللى الناس بتعيش فيها للأفضل ده له تأثير ايجابى كبير وكبير جدا عندك هيئة سكة حديد نميها وطورها بجد لتكون احسن هيئة وتنافس بها عالميا.. الشعوب دلوقت بقت تشوف كل حاجه وهيا نايمة على السرير مافيش حاجه بتستخبى زى زمان.. بتشوف القطارات وتطورها فى كل مكان بالعالم .. وبتشوف الطرق ووسائل النقل المختلفة .. وياسلام بقى لو روحت خط المناشى تجد قطار فى منتهى الإهانة للمواطنين شبابيك مكسرة مافيش وحدة مباحث لحماية القطار ولا كاميرات ولا وحدة إسعاف ولا وحدة إنقاذ مواطنين.. بلاش خصصوا قطار او قطارين بثلاث عربيات او اربعة به وحدة إنقاذ ووحدة إسعاف ووحدة اطفاء لاى حادث طارىء .. هيئة السكة الحديد تعيش فى فوضى وفوضى كبيرة جدا قد تأتى بكوارث أكثر واكبر .. وربنا يسترها