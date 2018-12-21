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نقل ركاب المركب المتعطل بالغردقة للقاعدة البحرية بحالة جيدة

21 ديسمبر، 2018
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أكد حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة أن القوات البحرية وصلت إلى المركب المتعطل شمال الغردقة وتم نقل الركاب منه إلى القاعدة البحرية وجميعم بخير حيث كان عددهم 10 أفراد مصريين فيما يواصل طاقم المركب إصلاح العطل .

وكان قد أعلن حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحرى والحفاظ على البيئة بالبحر الأحمر، اليوم الجمعة، أنه تلقى بلاغ استغاثة من نجدة الغردقة وعمليات المحافظة، من تعرض مركب صيد للغرق شمال مدينة الغردقة.

وأضاف الطيب أن مركب الصيد تدعى “محاميد” وتم الدفع بلنش الإنقاذ الخاص بالجمعية لإنقاذها.

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