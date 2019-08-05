نقل مهندسة المشروعات بمجلس مدينه كفرشكر لرفضها استلام اعمال الرصف بمدينة كفرشكر

السيد يوسف

أكدت مصادر مطلعة بأنه تم نقل مدير إدارة المشروعات بمجلس مدينه كفرشكر وذلك لاعتراضها ورفضها استلام اعمال رصف طريق طراد النيل بجوار مجمع المدارس .

حيث أفادت المصادر بان المهندسة مديرة إدارة المشروعات أعدت تقرير وافي بوجود عدد كبير من الأخطاء الفنية فى اعمال الرصف المقامه حاليا بمدينة كفرشكر ، وصرحت فى تقريرها بأنها ترفض استلام اعمال الرصف حتى يتم اصلاح كافة الأخطاء الفنية مع ضرورة رصف الطرق بالطريقة السليمة .

واكدت المصادر بأن ذلك التقرير والرفض الرسمي أغضب رئيس مركز ومدينه كفرشكر ، حيث قام بنقلها لإدارة أخري إدارية وتعين مدير إدارة أخري وذلك لتسهيل اعمال استلام الرصف .

والجدير بالذكر أن هناك غضب شعبي داخل شوارع المدينه كفرشكر من أعمال الرصف لوجود اخطاء كبيرة وملحوظه وتجاهل المسؤولين عنها والتمادي فى استكمال أعمال الرصف .

وتطالب المواطنين بتدخل الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية وفتح تحقيق حول ذلك وتشكيل لجنه من متخصصين فى ذلك الشأن للوقوف على تلك الأخطاء قبل وقوع الكوارث .