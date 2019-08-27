نقيب شرطة ينهي اجراءات التراخيص لسيدة مسنه بمرور طوخ
كتب _ السيد يوسف
فى لمسة وفاء وإنسانية صادرة من نموذج يحتذي به وشخصية جديرة بالاحترام والتقدير من رجال وزارة الداخلية المصرية بإدارة مرور طوخ التابعة لمديرية أمن القليوبية .
قام النقيب أحمد على رئيس وحده مرور طوخ باستقبال سيدة مسنه فى مكتبة بعد أن شاهدها تقف فى صاله المواطنين ، حيث قالت إحدى المواطنين ، قام ضابط الشرطة بجلب لها كرسي واجلسها وقام بنفسة بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتراخيص السيارة خاصتها ، وأشاد كافة المواطنين بتلك النموذج المحترم والذي يدل على الضابط الخلوق والمحترم والذي يتعامل مع المواطنين بروح القانون وسماحة الدين .