نقيب شرطة ينهي اجراءات التراخيص لسيدة مسنه بمرور طوخ

كتب _ السيد يوسف

فى لمسة وفاء وإنسانية صادرة من نموذج يحتذي به وشخصية جديرة بالاحترام والتقدير من رجال وزارة الداخلية المصرية بإدارة مرور طوخ التابعة لمديرية أمن القليوبية .

قام النقيب أحمد على رئيس وحده مرور طوخ باستقبال سيدة مسنه فى مكتبة بعد أن شاهدها تقف فى صاله المواطنين ، حيث قالت إحدى المواطنين ، قام ضابط الشرطة بجلب لها كرسي واجلسها وقام بنفسة بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتراخيص السيارة خاصتها ، وأشاد كافة المواطنين بتلك النموذج المحترم والذي يدل على الضابط الخلوق والمحترم والذي يتعامل مع المواطنين بروح القانون وسماحة الدين .