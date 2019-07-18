ننشر أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية اليوم الخميس

سجلت اسعار الاسمنت ، حالة من الاستقرار في الأسواق، المحلية مع بداية تعاملات، اليوم الخميس 18 يوليو.

وفقا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية.

سجل سعر الأسمنت المسلح 865 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 820 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 840 جنيها للطن، وأسمنت شورى 825 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 820 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 860 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 830 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 835 جنيهًا، وأسمنت المسلة 820 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 830 جنيها، وأسمنت العسكري بني سويف 825 جنيهات، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 840 جنيهًا.

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2300 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2440 جنيهًا، وسوبر سيناء 2420 جنيهًا، ورويال العادة 2380 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2365 جنيهًا للطن.

سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 758 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 758 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 758 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 758 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 880 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 890 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 890 جنيهًا للطن.

استقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 630 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 680 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 660 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 810 جنيهات للطن