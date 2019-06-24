ننشر.. «التاريخ السري للجماعة».. مذكرات تفضح «الإخوان» وتحطم مجدها الزائف

«إن مشواري مع الإخوان بدأته من عام 1951 وحتى خرجت من السجن -أي ثلاثة وعشرين عامًا- لا أنفي عن نفسي أي مسؤولية تجاه ما حدث، لكني أقدمه لشبابنا الذي باتت تتقاذفه تيارات ترتدي ثوب الإخوان ولا يعرفون عن أهدافها شيئًا، ويلقون بأنفسهم في خضم أهوال لا ينبغي أن يتورطوا فيها».

سطور من سيرة ذاتية كتبها علي عشماوي، أبرز قيادات التنظيم الخاص المسلح (أسَّسه حسن البنّا عام 1940) ومسؤول الاتصال الخارجي حتى 1964، وعلى طريقة «شهد شاهد من أهلها» يفضح عشماوي الإخوان، ويبدد مجد الجماعة الزائف.

تلك السيرة المكتوبة أو المذكرات المروية، والمعنونة بـ«التاريخ السري لجماعة الإخوان»، تكشف مدى الخطورة التي تشكلها جماعة كالإخوان، تتخذ من الدين والعمل الخيري والمتاجرة بكل شيء سبلًا لتحقيق ما يصبون إليه، وهو الاستيلاء على السلطة والوصول للحكم.

يكشف «عشماوي» الغطاء عن جماعته السابقة ويفضحها؛ قائلًا: إن الإخوان درسوا جميع التنظيمات العالمية حين حاولوا بناء النظام الخاص، وتأثروا جدًّا بالفكر الباطني في التاريخ الإسلامي؛ حيث كانت التنظيمات العباسية والعلوية، والشيعية وما صاحبها من فرق سرية، مصدرًا أساسيًّا تم الرجوع إليه ودراسته والاستفادة بالأفكار الحركية في كل تنظيم على حدة.

أمجاد زائفة

ويقر «عشماوي» بأن سيد قطب، منظّر الإخوان، كان على علم بأن قيادة النظام الخاص كانت مخترقة من الأجهزة الاستعمارية وتعمل لحسابها؛ لافتًا إلى أن الأعمال الكبرى التي تتباهى بها الجماعة على مدار تاريخها تم تفريغها من نتائجها.

ويكشف «عشماوي» حقيقة دور الإخوان -المزعوم- في حرب فلسطين 1948، فيقول: «الإخوان لم يدخلوا إلا معارك قليلة جدًّا، ثم صدرت من الشيخ محمود فرغلي الأوامر بعدم الدخول في معارك؛ بحجة أن هناك مؤامرة لتصفية المجاهدين، وتم تنفيذ الأوامر وظل الإخوان في معسكرهم لا يحاربون، إلى أن عادوا من فلسطين».

تتحدث المذكرات عن مرحلة التحول الفكري من موالاة الإخوان إلى الخروج من الجماعة، فيسرد عشماوي: بدأتُ أراجع جميع أعمال الإخوان التي كانوا يعتبرونها أمجادًا لهم، بعد معرفتي بعلاقات العمالة والتبعية من بعض قادة الإخوان للأجهزة الغربية الصهيونية، والتي أكدها سيد قطب، من أن عبدالرحمن السندي والدكتور محمد خميس، والذي كان وكيلًا لجمعية في عهد الأستاذ حسن الهضيبي، وأن أحد أصحاب المطابع الكبرى وهو من كبار الإخوان كان عميلًا للمخابرات الإنجليزية.

وعن مصير المنشقين عن الجماعة، يؤكد أنهم يستبيحون كل من ليس من الإخوان؛ حلال لهم دمه وماله، يشهرون به ويصدر «ترزية الإخوان» فتاوى تكفر من يخرج على الجماعة، وتتهمه بالنفاق، وهو ما يُقابله الأفراد بالسمع والطاعة، «إنهم يجيدون إيذاء كل من وقف معهم فترة من الزمن، إذا حدث واختلف معهم مرة».

مزايدات إخوانية

يرمي «عشماوي» في التاريخ السري للإخوان بطرف خفي إلى مزايدات الإخوان على الدول العربية -شعوبًا وحكامًا- في موضوع الأقصى: «إنهم يطالبون بفتح باب التطوع لإنقاذ الأقصى، وهذا يعني فتح معسكرات التدريب، وفتح باب التبرع لجمع المال من جديد ثم شراء السلاح، ثم تخزينه لحساب الإخوان، وتتكدس خزائن الإخوان بالأموال من تبرعات المسلمين، ويتكرر ما حدث عام 1948 وأكثر بكثير؛ فهذه المرة عندهم التجربة السابقة، ولن يتركوا الفرصة تمر وهي النفاذ لهدفهم المتمثل في إحكام السيطرة على مقدرات هذا البلد».