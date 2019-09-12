أخبار مصرعاجل

ننشر المستندات المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء

12 سبتمبر، 2019
666 أقل من دقيقة
كشف الدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، إن المستندات المطلوبة للمواطنين للتقدم بطلب للتصالح فى مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 هى 7 مستندات رئيسية.
وأكد فرحات في تصريحات صحفية ، أن المستندات المطلوبة للتصالح هى “البطاقة الشخصية، وعلاقة المتقدم بالتصالح مع المبنى المخالف، ويجوز المالك نفسه أو ملاك الوحدات المتكاملين، ومستند يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من خلال تقديم محضر المخالفة أو إيصال من مرافق الكهرباء أو الماء والغاز أو شهادة من الضرائب العقارية أو العقود المبرمة مع السكان أو المحلات التجارية بشرط أن تكون مثبتة في الشهر العقاري”.
وأوضح رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان أن المستند الرابع هو نسختان من الرسومات المعمارية ومعتمدان من مكتب هندسي، والرسومات الخاصة بالترخيص، وتقرير سلامة إنشائية مقدم من مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين، وآخر مستند إيصال يثبت دفع رسوم الفحص.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

24 فبراير، 2019
705

مصرع طالبة بسبب سقوطها من الدور الخامس بشبرا الخيمة

26 ديسمبر، 2018
122

“مبارك” بـ”اقتحام الحدود الشرقية”: “عندي معلومات كتيرة محتاج تصريح للإدلاء بيها”

17 يناير، 2019
793

أحمد حاتم يبدأ تصوير مسلسله الجديد “حكايتى” أمام ياسمين صبرى

25 يوليو، 2019
1٬328

التايم المصرية تهنئ اللواء محمد الشرباشي لتعينة مدير مباحث البحيرة

إغلاق