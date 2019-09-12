ننشر المستندات المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء

كشف الدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، إن المستندات المطلوبة للمواطنين للتقدم بطلب للتصالح فى مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 هى 7 مستندات رئيسية.

وأكد فرحات في تصريحات صحفية ، أن المستندات المطلوبة للتصالح هى “البطاقة الشخصية، وعلاقة المتقدم بالتصالح مع المبنى المخالف، ويجوز المالك نفسه أو ملاك الوحدات المتكاملين، ومستند يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من خلال تقديم محضر المخالفة أو إيصال من مرافق الكهرباء أو الماء والغاز أو شهادة من الضرائب العقارية أو العقود المبرمة مع السكان أو المحلات التجارية بشرط أن تكون مثبتة في الشهر العقاري”.

وأوضح رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان أن المستند الرابع هو نسختان من الرسومات المعمارية ومعتمدان من مكتب هندسي، والرسومات الخاصة بالترخيص، وتقرير سلامة إنشائية مقدم من مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين، وآخر مستند إيصال يثبت دفع رسوم الفحص.