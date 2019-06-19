ننشر بالأسماء.. أغيري يستقر على تشكيلة “الفراعنة” في كأس الأمم

كشفت تقارير صحفية مصرية أن المكسيكي خافيير أغيري المدير الفني لمنتخب مصر، استقر على التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في مباريات كأس أمم أفريقيا.

وتحل زيمبابوي ضيفة على منتخب “الفراعنة”، الجمعة، في افتتاح المسابقة القارية التي تستضيفها مصر حتى 19 من يوليو المقبل.

وأثارت مباراتان وديتان خلال الأسبوع الماضي، قلق الجماهير المصرية بشأن أداء المنتخب، الذي بدا متذبذبا في بعض الأوقات، قبل أيام من العرس الأفريقي المنتظر.

وحسب صحيفة “الوطن” المصرية، فإن أغيرياستقر بعد التشاور مع معاونيه على التشكيلة الأساسية، في حال لم تجبره أمور طارئة على إجراء تغييرات.