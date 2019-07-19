ننشر بالأسماء.. إصابة 15 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل بالعلمين الجديدة

أصيب 15 عاملا بإصابات متنوعة، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل مخصصة لنقل العمال على طريق الساحل الشمالي الغربي في اتجاه مدينة مرسى مطروح بمدينة العلمين الجديدة، وتم نقلهم لمستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج.

كان وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور محسن طه عبدالرازق، تلقى إخطارا من مستشفى العلمين المركزي بدخول 15 عاملا مصابين بإصابات متنوعة نتيجة وقوع الحادث المشار إليه.

وضمت قائمة المصابين:

1_ عبد الرحمن حسين نصر الدين 20سنه، المنيا، يعاني من اشتباه pc وخلع بالكتف الأيسر.

2-معتز إسماعيل توفيق 19سنه، البحيرة، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه pc.

3-فوزي يوسف عطوه 20سنه، قنا، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه pc واشتباه كسر بالفقرات العنقيه.

4- أحمد عبدالحميد محمد 40سنه، قنا، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه pc واشتباه كسر بالساعد الأيسر.

5- راضي مبروك محمد 40سنه، المنيا، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه pc.

6-خلف فتح الله فرج 43سنه، سوهاج، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه pc واشتباه كسر بالذراع الأيمن وجرح قطعي بالوجه من الناحيه اليسري طوله حوالي3سم.

7- محمد عبد الحكيم شكر 17سنه، البحيرة، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه pc.

8- أحمد عصام الشحات 17سنه، البحيرة، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه pc.

9- بسيوني إبراهيم بسيوني 24سنه، البحيرة، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه pc واشتباه خلع بالكتف اليسرى.

10-محمد نبيل السيد صالح 19سنه، البحيرة، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه pc.

11-إسلام محمود عبدالرحمن18سنه، القاهرة، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه pc واشتباه كسر بالساق اليمني.

12-عبدالرحمن يسري عبد الرحمن، 18سنه، القاهرة، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه pc واشتباه كسر بالساق اليمنى.

13- محمد عيد أمين 18سنه، القاهرة، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه pc.

14- محمد عبد الحميد عزت27سنه، قنا، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه pc وجرح قطعي بفروه الرأس طوله حوالي 4سم.

15-أحمد محمد محمد19سنه، المنيا، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه pc، وجميع الحالات تحت الملاحظه والعلاج.