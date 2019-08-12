ننشر بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة طريق العلمين وادي النطرون

أصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة إثر حادث انقلاب سيارة بالكيلو 30 طريق العلمين وادي النطرون، وأكد الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تم نقل ضحايا الحادث لمستشفى العلمين.

وأضاف أن الحادث أسفر عن إصابة 9 أشخاص وهم مهاب أسامة جلال ٩ سنين القاهره-اشتباه PC وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم-اسامه جلال موسي ٣١ سنه القاهره-اشتباه PC اشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات متفرقة-جودي اسامه جلال ٥ القاهره-اشتباه PC وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم-موسي اسامه جلال ٢ سنه القاهره-كدمات وسحجات متفرقة بالجسم- جنا اسامه جلال ١٠ سنين القاهره-اشتباه PC اشتباه كسر مع جرح متهتك باليد اليسري وجرح قطعي بفروه الراس طوله ٣سم -فاطمه نبيل السيد علي ٢٩ سنه القاهره-اشتباه PC وشتباه كسر بالفقرات العنقية-محمود نبيل السيد علي ٢١ سنه القاهره اشتباه PC جرح اعلي الحاجب الايمن طول حوالي ٣ سم- تقي نبيل السيد علي ٢٠ سنه القاهره كدمات وسحجات متفرقة بالجسم_محمد اسامه جلال ٧ سنين القاهره اشتباه PC كدمات وسحجات متفرقة بالجسم

بالجسم_محمد اسامه جلال ٧ سنين القاهره اشتباه PC كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.