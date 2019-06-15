ننشر بالاسماء.. مصرع واصابة 5 أشخاص من القليوبية بايتاى البارود

فى حادث انقلاب سيارة دايو امس علي الطريق الزراعي أمام قرية التوفيقية ادي الي :-

– إصابة أسامة عبدالمولي 40 سنة.

– إصابة رشا زغلول عطية 35 سنة مصابة بكسر بالساقين وكدمات.

– مصرع خالد اسامة عبد المولي 8 سنوات.

– مصرع يوسف أسامة عبد المولى 10 سنوات

– مصرع عبد الرحمن اسامه عبد المولي10 سنوات.

وجميعهم من محافظة القليوبية.

وتم نقل المصابين لمستشفي ايتاي العام لتلقي العلاج ، و نقل الأطفال لمشرحة مستشفي ايتاي البارود العام تحت تصرف النيابة.

سياره نقل دهست السياره وهرب

وهم الان في مستشفى ايتاي البارود

رجاء الشير للوصول لاهليهم