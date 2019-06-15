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ننشر بالاسماء.. مصرع واصابة 5 أشخاص من القليوبية بايتاى البارود
فى حادث انقلاب سيارة دايو امس علي الطريق الزراعي أمام قرية التوفيقية ادي الي :-
– إصابة أسامة عبدالمولي 40 سنة.
– إصابة رشا زغلول عطية 35 سنة مصابة بكسر بالساقين وكدمات.
– مصرع خالد اسامة عبد المولي 8 سنوات.
– مصرع يوسف أسامة عبد المولى 10 سنوات
– مصرع عبد الرحمن اسامه عبد المولي10 سنوات.
وجميعهم من محافظة القليوبية.
وتم نقل المصابين لمستشفي ايتاي العام لتلقي العلاج ، و نقل الأطفال لمشرحة مستشفي ايتاي البارود العام تحت تصرف النيابة.
سياره نقل دهست السياره وهرب
وهم الان في مستشفى ايتاي البارود
رجاء الشير للوصول لاهليهم