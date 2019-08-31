ننشر بالتفاصيل.. من هو رينيه فايلر مدرب الأهلي

فايلر من مواليد الثالث عشر من سبتمبر لعام 1973 ويبلغ من العمر 46 عاماً، حيث ولد بمدينة ونترثور بسويسرا. قاد فريق أرو في سويسرا، وحصل معه على لقب دوري التحدي السويسري موسم 12-13، ليصعد إلى دوري السوبر السويسري. حصل رينيه مع نورنبرج الألماني على المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية الألماني موسم 15-16. حقق مع أندرلخت على الدوري البلجيكي موسم 16-17، وهو الدوري الوحيد الذي حصل عليه أندرلخت خلال آخر 5 سنوات. حصل مع أندرلخت على كأس السوبر البلجيكي 2017، وتأهل مع أندرلخت إلى دور الثمانية في الدوري الأوروبي موسم 16-17. أعلن النادي الأهلي رسميا اليوم السبت، عن تعيين السويسري رينيه فايلر، في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفا للأوروجوياني مارتين لاسارتي، الذي تمت إقالته بعد الخسارة من بيرماديز في دور الـ16 بكأس مصر. وكشف الأهلي في بيان رسمي أصدره اليوم السبت، إن تعيين فايلر جاء بعد عرض المدرب من جانب لجنة التخطيط للكرة، برئاسة طه إسماعيل على محمود الخطيب رئيس النادي، والاعتماد من مجلس الإدارة. وأوضح الأهلي أن المدرب السويسري رينيه فايلر سيعاونه ثلاثة مساعدين وقد ينضم إليهم محلل أداء في وقت لاحق، وذلك لتولي مسئولية الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة. فايلر الذي يعد من مواليد 1973، سبق له تدريب 8 أندية خلال مسيرته التدريبية والتي بدأت في عام 2005، بقيادة فريق سانت جالين السويسري بشكل مؤقت، كما أنه يميل لنفس طريقة اللعب الحالية التي يعتمد عليها الأهلي وهى 4/2/3/1. أول مهمة لفايلر في التدريب جاءت بمحض الصدفة في عام 2005 حيث كان يعمل مديرًا إداريا لفريق سانت جالين، حيث تم إسناد المهمة الفنية إلية بعد رحيل المدرب، وقاد الفريق في 3 مباريات فاز في واحدة وتعادل في أخرى وخسر الثالثة، ثم تولى بعد ذلك فريق الشباب بنفس النادي وقاده في 23 مباراة، حقق الفوز في 12 وخسر ثمانية وتعادل في 3. رحل فايلر عن سانت جالين وقاد فريق تحت 16 عاما بنادي جراسهوبرز لمدة 9 أشهر فقط، ليبدأ بعد ذلك مرحلة تدريب الكبار ولكن في دوري الدرجة الثانية، حيث قاد فريق شافهاوزن، إلا أنه فشل في الصعود به إلى الدوري الممتاز، بعد أن خسر في 23 مباراة، والتعادل في 13 والفوز بـ18 مواجهة فقط. محاولة فايلر في الصعود إلى الدوري الممتاز السويسري نجحت مع فريق “أراو” بل أبقى عليهم بدوري الدرجة الأولى في أول مواسمه، بعد احتلاله المركز الأخير، حيث أنه قاد الفريق لـ1173 يوما، خاض خلالهم 119 مباراة، حقق الفوز في 65 وخسر 35 وتعادل في 19 أخرى. يملك فايلر تجربة ألمانية، بقيادة فريق نورنبيرج الذي كان ينافس في دوري الدرجة الثانية، حيث ظل معه موسمين، وفشل في قيادته للصعود إلى البوندسليجا، وتلقى معه 17 هزيمة من أصل 60 مباراة. التجربة الأنجح في مسيرة المدرب السويسري، كانت في الدوري البلجيكي، بعدما قاد فريق أندرلخت للفوز بالدوري وكأس السوبر خلال الفترة من يوليو 2016 إلى سبتبمر 2017، حيث قادهم في 66 مباراة فاز في 36 وخسر 14 وتعادل في 16. فايلر عاد إلى سويسرا في يوليو 2018 لقيادة فريق لوزرين وظل معه حتى فبراير 2019، وقاد الفريق خلال هذه الفترة في 26 مباراة، فاز بـ11 منها فقط وخسر 14 وتعادل في واحدة، وكانت إقالته من لوزرين بسبب سوء النتائج وانتقاده للإدارة واللاعبين أمام وسائل الإعلام.

اقرا المزيد من: https://www.misr-alan.com/3592800