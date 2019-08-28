ننشر تشكيل الزمالك المتوقع.. 5 تغييرات أمام المقاصة

استقر المدير الفني الصربي ميتشو المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مصر المقاصة ضمن مباريات دور الثمانية من مسابقة كأس وأكدت مصادر بنادي الزمالك، أن التشكيل الذي سيخوض به مباراة المقاصة حيث سيجري المدير الفني الصربي عددًا من التغييرات بداية من الدفع بالحارس محمد عواد بدلاً من محمد أبو جبل والذي لعب في مباراة ديكادها الصومالي في إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.