ننشر تفاصيل إحالة 10 متهمين بالتخابر مع داعش لـ”جنايات أمن الدولة”

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بإحالة 10 متهمين، بينهم 4 ليبيين، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا، فى قضية “التخابر مع جماعة داعش الإرهابية” وكتائب قوة الردع التابعة لها، ومن يعملون لمصلحتها في دولة ليبيا، بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنيين المصريين المقيميين هناك، وتعذيبهم بدنيًا ووقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيا للحصول

من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم هذا بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومى من اضطلاع المتهم الأول محمد رجب عبدالواحد، مصرى الجنسية بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابى وقائد كتيبة قوة الردع وهم المتهمون الليبيبن عماد أحمد عبدالسلام ومفتاح أحمد عبدالسلام وعياد أحمد ومروان الغريب لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المسافرين

والمقيمين بدولة ليبيا.