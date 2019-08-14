ننشر تفاصيل ذبح مدير عام لابنته وعشيقها بالبحيرة ضبطها في أحضان شاب على السري

وعلي الفور انتقل الرائد أحمد الشرقاوي رئيس المباحث بمركز شرطة دمنهور، وتبين العثور على جثة “محمد.م.ح” 24 سنة سائق توك توك ،”فاطمة.ا.م”،16 سنة طالبة بالصف الأول الثانوى الأزهرى وبهما طعنات وجروح قطعية بالرقبة.

وقال المتهم الأول في اعترافاته، شعر بوجود حركة غريبة في المنزل بالساعات الأولى من صباح اليوم، وبالصعود إلى الطابق الأعلى وجدت ابنتي في أحضان شاب في وضع مخل بالآداب العامة، وعلى الفور قيدتهم بالحبال بمساعدة نجليَّ.

وأضاف: أنه امر ابنه الأكبر بذبح شقيقته والشاب ولكنه رفض، فأمر ابنه الآخر بالقيام بتنفيذ الأمر، انتقاما لشرف العائلة وبالفعل نفذ وقتل شقيقته والشاب.. وتم نقل الجثتين لـ ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة.وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7411 إداري مركز شرطة دمنهور وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

وكشفت تحريات ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، أن وراء ارتكاب الجريمة ” ا.م.أ” موظف بدرجة مدير عام في إحدي الشركات ونجليه ” م” بالمرحلة الثانوية العامة،” أ ” بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، انتقاما للشرف عقب ضبطهما في وضع مخل بالآداب بغرفة المجني عليه بمنزل المتهم