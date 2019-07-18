ننشر تفاصيل عملية تنقيب عن الآثار بقليوب.. وضبط 6 متهمين

نجحت قوات مباحث قسم قليوب، من ضبط 6 أشخاص بالقليوبية حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة مركز شرطة قليوب.

البداية، عندما تبلغ لمركز شرطة قليوب من أحد الأشخاص، 38 “سنة، حداد” ومقيم بدائرة المركز، بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل منزله والمجاور له بدائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين قيام 6 أشخاص (سائق ـ كهربائى ـ سائق ـ عامل ـ خراط ـ ترزى مقيمين بدائرة المركز) بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى غرف منزل “الأول”، حيث تبين وجود حفره بعمق 20 متر وقطر 1.5 متر تقريباً.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم داخل العقار المُشار إليه وعثر بداخله على أدوات الحفر (كوريك حفر – فأس غلق – حبل)، وبمواجهة المتهم الأول أقر بإرتكاب الواقعة وقيامه بالإستعانة بباقى المتهمين للقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية.