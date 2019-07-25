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ننشر تفاصيل قتل مدمن لزوجته بسبب “الهيروين” في بنها

25 يوليو، 2019
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أقدم موظف على ذبح زوجته بمنطقة وسط البلد بمدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية، بسببإدمان للهيروين، وذلك بعد مضي ٥ سنوات من زواجهما.
تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم أول بنها بورود بلاغ منأهالي شارع صلاح الدين بدائرة القسم بقتل موظف لزوجته.
انتقل المقدم محمد فتحى رئيس المباحث وتبين قيام موظف بضرب زوجته بآلة حادة “سكين” برقبتها، إثر مشاجرة بينهما بسبب الخلافات الأسرية.
وأوضحت التحريات أن المتهم كان دائم التعدي على زوجته وحاول قتلها بسكين هي ووالدتها في رمضان الماضي وأنقذها الجيران، ويوم الواقعة عاتبته زوجته علىإدمانه للمخدرات وإنفاق ماله على شراء الهيروين فاستل سكينا وذبحها.
فيما نجح الرائد محمد غلاب المعاون الأول للقسم، فى القبض على المتهم، واقتياده لديوان القسم لتحرير المحضر اللازم، وتمإخطار النيابة للتحقيق.
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