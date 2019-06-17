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ننشر تفاصيل مصرع مهندس على يد نجل برلمانية بأسيوط بسبب السرعة الزائدة

17 يونيو، 2019
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لقى مهندس زراعي مصرعه أثناء مروره بالطريق العام أمام أحد المطاعم بدائرة مركز شرطة أبوتيج بعد أن صدمته سيارة مسرعة لم يتمكن قائدها من السيطرة على سرعتها ، ولفظ انفاسه الأخيرة قبل الوصول الى المستشفي.
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تلقى العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط ، إخطارا من مأمور قسم شرطة أبوتيج يفيد بوقوع حادث على الطريق السريع ” أسيوط- سوهاج ” بدائرة قسم شرطة أبوتيج، وبالانتقال تبين مصرع أحمد صلاح ” مهندس زراعي بسبب سيارة ملاكي ذات لوحات سوداء ، وبادج برلماني، وبالفحص تبين أن السيارة مملوكة للنائبة سهير الحادي قائمة في حب مصر ذوي الإعاقة بدائرة مركز أبوتيج.
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