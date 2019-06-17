ننشر تفاصيل مصرع مهندس على يد نجل برلمانية بأسيوط بسبب السرعة الزائدة

لقى مهندس زراعي مصرعه أثناء مروره بالطريق العام أمام أحد المطاعم بدائرة مركز شرطة أبوتيج بعد أن صدمته سيارة مسرعة لم يتمكن قائدها من السيطرة على سرعتها ، ولفظ انفاسه الأخيرة قبل الوصول الى المستشفي.

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تلقى العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط ، إخطارا من مأمور قسم شرطة أبوتيج يفيد بوقوع حادث على الطريق السريع ” أسيوط- سوهاج ” بدائرة قسم شرطة أبوتيج، وبالانتقال تبين مصرع أحمد صلاح ” مهندس زراعي بسبب سيارة ملاكي ذات لوحات سوداء ، وبادج برلماني، وبالفحص تبين أن السيارة مملوكة للنائبة سهير الحادي قائمة في حب مصر ذوي الإعاقة بدائرة مركز أبوتيج.