ننشر حقيقة سفر محمد صلاح إلى الغردقة قبل مواجهة جنوب إفريقيا

نفى كامل أبو علي رئيس جمعية الاستثمار السياحي في الغردقة زيارة محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني لسيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد المتواجد في الغردقة حاليًا.

وأكد أبوعلي أن صلاح لم يتواجد في الغردقة في الأيام الماضية لأنه كان يركز في مباراة مصر وجنوب أفريقيا في دور الستة عشر لكأس أمم أفريقيا والتي انتهت بهزيمة الفراعنة بهدف نظيف وتوديعه للبطولة.

وأشارت بعض تقارير في الساعات الماضية عقب توديع مصر للبطولة إلى أن صلاح غادر بعثة المنتخب لمدة 24 ساعة وقام بزيارة سيرجيو راموس في حين أكد إيهاب لهيطه مدير المنتخب أنه لم يتدرب بسبب تعرضه لنزلة برد.

وقضي راموس رحلة سياحية في أحد المنتجعات السياحية بالغردقة للاحتفال بشهر العسل مع زوجته بيلا روبيو وأطفاله الثلاثة أليخاندرو وماركو وروبيو وعدد من أفراد عائلته.